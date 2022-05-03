Врач предостерегла от использования масла при укусе клеща

"Для этого подойдет пинцет, петля из нитки или специальное устройство для извлечения клещей. Клеща нужно извлечь целиком, чтобы в коже не осталась голова. Не нужно следовать распространенному совету и намазывать тело клеща растительным маслом – это никак не улучшит ситуацию, но усложнит процесс извлечения",