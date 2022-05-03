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3 часа назад

Врач Малиновская предостерегла россиян от использования масла при укусе клеща

Vse42.ru

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская призвала не смазывать маслом тело клеща при укусе.

Врач предостерегла от использования масла при укусе клеща
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами медик рассказала, что делать если человека укусил клещ. По словам Малиновской, в первую очередь необходимо незамедлительно удалить животное с тела, чтобы уменьшить риск заражения заболеваниями, переносимыми клещами. При этом, как отметила врач, не следует намазывать маслом тело клеща, передает издание "Газета.Ru".

"Для этого подойдет пинцет, петля из нитки или специальное устройство для извлечения клещей. Клеща нужно извлечь целиком, чтобы в коже не осталась голова. Не нужно следовать распространенному совету и намазывать тело клеща растительным маслом – это никак не улучшит ситуацию, но усложнит процесс извлечения",

– цитирует СМИ собеседницу.

После извлечения необходимо обработать место укуса спиртом и поместить паукообразного в стерильную емкость, чтобы сдать его в лабораторию для обследований, рассказала Малиновская. Кроме того, по словам медика, после укуса следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Народная медицина,Ольга Малиновская,
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