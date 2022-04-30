Названы шесть эффективных напитков при сильном похмелье

При сильном похмелье необходимо пить как можно больше жидкости, не менее 2,5 литров в день. С симптомами помогут справится действенные средства, их в беседе с «Газетой.Ru» назвала диетолог Мария Бакутина.

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По ее словам, одними из самых эффективных напитков, которые помогают справиться с алкогольным отравлением, являются минеральная негазированная вода, морс и крепкий черный чай. Также симптомы похмелья поможет снять отвар овса. Для его приготовления диетолог посоветовала взять 1 столовую ложку овса, залить ее литром воды, кипятить 30 минут и настаивать в течение десяти часов. Бакутина подчеркнула, что такой отвар можно принимать по одной столовой ложке перед едой два-три раза в день.

Диетолог добавила, что вывести токсины из организма помогут капустный рассол и медовый раствор (одну-две чайные ложки меда смешивают с одной столовой ложкой теплой воды).

«Раствор обладает общеукрепляющими свойствами, так как содержит множество витаминов и микроэлементов»,

— пояснила врач.

Пищеварительную систему улучшат кисломолочные продукты, к примеру, кефир или нежирный йогурт, а восстановить желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) помогут куриный бульон или суп. Кроме того, специалист напомнила про примем сорбентов (энтеросгель, полисорб, активированный уголь), выводящих токсины и шлаки из организма.

«При приеме сорбентов внутрь происходит устранение последствий интоксикаций для организма путем поглощения и нейтрализации токсинов в желудке, кишечнике»,

— сказала Бакутина.