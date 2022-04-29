Назван замедляющий разрушение суставов напиток

При проблемах с суставами – артрите – специалисты советуют добавлять в рацион питания зеленый чай. Дело в том, что напиток обладает обезболивающим эффектом и может замедлить разрушение хрящей.
Находящиеся в зеленом чае полифенолы уменьшают воспаление суставов, а антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат помогает в блокировке формирования молекул, провоцирующих повреждение суставов.
Также бороться с артритом помогут листовые овощи – шпинат, брокколи, брюссельская и листовая капуста, передает «Доктор Питер».