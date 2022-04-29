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1 час назад

Назван замедляющий разрушение суставов напиток

Русская Планета

При проблемах с суставами – артрите – специалисты советуют добавлять в рацион питания зеленый чай. Дело в том, что напиток обладает обезболивающим эффектом и может замедлить разрушение хрящей.

Назван замедляющий разрушение суставов напиток
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Находящиеся в зеленом чае полифенолы уменьшают воспаление суставов, а антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат помогает в блокировке формирования молекул, провоцирующих повреждение суставов.

Также бороться с артритом помогут листовые овощи – шпинат, брокколи, брюссельская и листовая капуста, передает «Доктор Питер».

Народная медицина,
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