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51 минуту назад

Невролог сообщил, какая польза в обнимании деревьев

РИА "ФедералПресс"

Упражнение «обнимание деревьев» отлично помогает при застое лимфы, утверждает мануальный терапевт, невролог Андрей Галкин. Врач подчеркивает, что при выполнении упражнения важно правильно настроить дыхание.

Невролог сообщил, какая польза в обнимании деревьев
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Движение диафрагмы дает мощный толчок лимфе»,

– отмечает врач.

Как уточняет Андрей Галкин в телеграм-канале, по-настоящему деревья обнимать необязательно. Во время гимнастики полезно делать следующее упражнение: на вдохе развести руки в стороны, а на длинном выдохе вытянуть руки вперед и округлить спину, дотрагиваясь пальцами до локтей.

Со стороны упражнение выглядит так, как будто вы кого-то обнимаете. Повторить упражнение нужно минимум три раза.

Лимфатическая система является жизненно важной частью нашей иммунной системы. Поэтому, когда нарушается лимфодренаж, это ставит под угрозу нашу иммунную систему, позволяя токсинам накапливаться в межклеточном пространстве и в лимфоузлах.

Считается, что причинами застоя в лимфе является лишний вес и ожирение, воспалительные заболевания кишечника, пережатие лимфатического сосуда, ношение тесной, облегающей одежды.

Народная медицина,Андрей Галкин,
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