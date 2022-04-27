Невролог сообщил, какая польза в обнимании деревьев

Упражнение «обнимание деревьев» отлично помогает при застое лимфы, утверждает мануальный терапевт, невролог Андрей Галкин. Врач подчеркивает, что при выполнении упражнения важно правильно настроить дыхание.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Движение диафрагмы дает мощный толчок лимфе»,

– отмечает врач.

Как уточняет Андрей Галкин в телеграм-канале, по-настоящему деревья обнимать необязательно. Во время гимнастики полезно делать следующее упражнение: на вдохе развести руки в стороны, а на длинном выдохе вытянуть руки вперед и округлить спину, дотрагиваясь пальцами до локтей.

Со стороны упражнение выглядит так, как будто вы кого-то обнимаете. Повторить упражнение нужно минимум три раза.

Лимфатическая система является жизненно важной частью нашей иммунной системы. Поэтому, когда нарушается лимфодренаж, это ставит под угрозу нашу иммунную систему, позволяя токсинам накапливаться в межклеточном пространстве и в лимфоузлах.