Как быстро снять зубную боль в домашних условиях

Зубная боль непредсказуема. По каким-то природным законам она зачастую настигает человека самый неподходящий момент: в отпуске, в командировке, в поездке, то есть в тех местах, откуда обратиться за профессиональной стоматологической помощью затруднительно. О том, что делать, если зубная боль застала врасплох, какие способы можно попробовать, а какие бесполезны и даже опасны, рассказывает наш эксперт, стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

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Какой бывает зубная боль?

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Нужно понимать, что сами зубные нервы находятся в его центре, который покрыт дентином и эмалью. Однако от нерва идут отростки через дентин до границы с эмалью, они также отвечают за возникновение болевых ощущений.

Все болевые ощущения можно разделить на четыре основных вида. Это деление зависит от характера повреждения нервных окончаний зуба.

Боль появляется, когда раздражаются отростки, идущие от нерва зуба. Это чаще всего случается при поверхностных повреждениях эмали и дентина. Этот вид боли связан c гибелью нерва, когда он воспаляется и, выражаясь простым языком, погибает. Боль, при которой зуб уже мёртв, а воспаление распространяется за его пределами в костной ткани. Состояние, когда болит не зуб, а десны из-за воспалительного процесса в них.

Что делать, если заболел зуб

Я прекрасно понимаю, что пациентам сложно понять, что именно и где болит, ведь бывают случаи, когда зубная боль выражена настолько резко, что нет никакой возможности порассуждать о ее причинах. Специально для таких случаев предлагаю четкий алгоритм действий при возникновении болевых ощущений.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Профессиональная помощь

С этим пунктом проще всего – при любой боли зубной боли (и боли в полости рта) обращаемся ко врачу немедленно. Важно понимать, что это не головная боль, при которой голова поболела и прошла: зубная боль не проходит самостоятельно, зуб не может сам «выздороветь» без помощи специалиста.

Полупрофессиональная помощь

Эти меры помогут продержаться в течение 24 часов до обращения к специалисту – они дадут временное облегчение. Основа такой помощи: обезболивающие и противовоспалительные таблетки, среди которых препараты на основе парацетамола, ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты (например, анальгин, нурофен, аспирин). Лекарства, которые обладают и противовоспалительным и обезболивающим эффектом, можно применять до 3 раз в день, предварительно сверившись с инструкцией.

К полупрофессиональным мерам также относится гигиена полости рта. Если разболелся зуб, то нужно аккуратно, то тщательно очистить полость рта с помощью зубной щетки и зубной нити. После того как все раздражители удалены, то рот нужно прополоскать антисептиком, например, мирамистином или хлоргексидином. Очистить полость рта крайне важно, это действительно поможет снизить болевые ощущения.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Важно помнить, что все это лишь временные меры, убрать боль можно лишь на срок до 24 часов, в течение которых крайне важно обратиться к врачу. Если этого не сделать, воспаление будет нарастать, может подняться температура, ухудшиться состояние в целом, а вероятность возникновения разлитого воспаления по всей челюстной системе с последующей операцией в стационаре увеличится.

Народная медицина

Давайте представим ситуацию, что зубная боль застигла вас врасплох, а у вас нет никаких таблеток с собой. В этом случае придется обратиться к народной медицине. Как специалист я в такую медицину не очень верю, отношусь к ней с аккуратностью и осторожностью, рассматриваю как крайний вариант вмешательства, когда других способов не существует или они недоступны.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Самое главное – полость рта нужно очистить. Лучше всего это сделать с помощью зубной щетки, но если ее нет, то подойдет тщательное полоскание природными противовоспалительными средствами. Это шалфей, кора дуба, ромашка. Такие средства снимают воспаление, а также оказывают дубящий эффект, способствующий заживлению.

Для того, чтобы приготовить отвар ромашки, нужно взять две столовые ложки травы и залить ее стаканом горячей воды. Заваривайте в течение 20 минут, процедите и охладите до комнатной температуры, после чего полоскайте около двух минут с акцентом на зоне болезненности.

Если вы заметили разрушенный потемневший зуб, который, как вам кажется, является источником боли, то нужно взять ватный тампон, смочить его в спиртосодержащем растворе (крепкий алкоголь тоже подойдет). Тщательно очистьте полость рта от остатков пищи, а потом заложите в область разрушенного зуба спиртовой тампон. Спирт будет оказывать антибактериальное и прижигающее действие, что поможет уменьшить боль.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Уменьшить отек, который часто возникает, когда зуб уже разрушен, а воспаление развивается в костной ткани, поможет лед. Его можно прикладывать снаружи к отекшему участку. Обязательно оберните лед в ткань и держите этот холодный компресс не дольше 20 минут непрерывно.

Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя греть ту область, где локализована боль. Тепло только усилит воспалительный процесс, он начнет распространяться, риск серьезных осложнений увеличится.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Некоторые отмечают положительное влияние массажа акупунктурных точек, отвечающих за зубы. Эти точки расположены между большими и указательными пальцами на обеих руках – чтобы попробовать облегчить боль, эти точки, а также точки на мочках ушей, нужно ритмично помассировать. Массируйте усиленно, но без фанатизма – резких болевых ощущений быть не должно.