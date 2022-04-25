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3 часа назад

Почему подорожник лечит раны

Мира Маркина

С детства, наверно, каждый помнит ценный лайфхак, как остановить кровь и продезинфицировать рану с помощью листа подорожника. Каждый хоть раз в жизни наверняка лепил на разбитую коленку мясистый листочек. И вряд ли задумывался, а почему, собственно, считают, что это растение способно заживлять раны. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Почему подорожник лечит раны
Фото: pixabay.compixabay.com

Подорожник, действительно, обладает бактерицидным, противовоспалительным, ранозаживляющим и даже болеутоляющим действием. Дело в том, в свежем соке подорожника содержатся обезболивающие, кровоостанавливающие и противовоспалительные вещества. Они препятствуют размножению бактерий и повышают свертываемость крови.

Использовать подорожник для заживления ран и остановки крови двумя простыми способами. Первый известен всем с детства: лист подорожника промыть, немного помять пальцами и приложить к ране. Во втором случае подорожник следует мелко порвать руками и сделать с ними повязку. Менять ее следует каждые три часа.

Кстати, подорожник может помочь не только при царапинах, но и при более серьезных проблемах. Растение успешно применяют в народной медицине для лечения нарывов, язвочек, фурункулов. При простудных заболеваниях, сухом кашле, бронхите советуют принимать сироп из подорожника. Сок подорожника также способен помочь при таких заболеваниях желудка как гастрит, энтерит и некоторых других.

Важно!

Принимать и готовить самостоятельно настои и сиропы из подорожника не следует! Необходимо обратиться к специалисту и использовать это народное средство только по согласованию с врачом!

Народная медицина,
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