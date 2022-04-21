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1 час назад

Специалисты по сну назвали способ избавиться от храпа навсегда с помощью мяча

Lenta.ru

Эксперты по сну из компании SnoreLab назвали действенный способом избавиться от храпа раз и навсегда. По их словам, которые приводит издание The Sun, этот лайфхак уже неоднократно доказал свою эффективность.

Специалисты назвали способ избавиться от храпа навсегда с помощью мяча
Фото: ShutterstockShutterstock

Храп сильно ухудшает качество сна и может указывать на реальную проблему со здоровьем — сонное апноэ. Избавиться от этой проблемы, по словам специалистов, можно с помощью теннисного мяча. Эксперты объяснили, что чаще всего люди храпят, когда спят на спине, так как в таком положении дыхательные пути сужаются и дыхание затрудняется. Потому важно, чтобы храпящие люди спали на боку, и в этом поможет теннисный мяч. Его надо приклеить к задней части пижамы скотчем, из-за чего сон на спине будет вызывать дискомфорт.

Специалисты уверяют, что лайфхак уже неоднократно доказал свою эффективность. Впервые его стали применять еще американские солдаты в войне за независимость США, чтобы не храпеть и не выдать свою диспозицию врагу. Однако тогда они использовали вместо теннисного мяча небольшие наполненные чем-нибудь жестким рюкзаки.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, почему при сне на левом боку возникают неприятные ощущения. По ее словам, боли могут быть вызваны сильным психоэмоциональном напряжением.

Народная медицина,Анна Кореневич,
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