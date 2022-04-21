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1 час назад

Как избавиться от ячменя на глазу

Vse42.ru

Терапевт Низа Аслам рассказала о причинах появления ячменя на глазу. Также врач дала рекомендации по избавлению от недуга.

Как избавиться от ячменя на глазу
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Низа Аслам рассказала, что одной из причин появления ячменя может быть аллергия, так как в раздраженные из-за нее глаза можно занести инфекцию.

– Стресс также снижает иммунитет и повышает риск развития ячменя,

– продолжила врач.

Женщина рассказала, что для избавления от ячменя можно использовать пар. Нужно взять деревянную ложку, завернуть ее в ткань, опустить в кипяток и приблизить к глазу, чтобы пар воздействовал на нарыв.

Также доктор уточнила, что от ячменя может помочь и массаж. Страдающему от недуга нужно аккуратными движениями и чистыми кончиками пальцев помассировать область вокруг нарыва, но не выдавливать его.

Терапевт поделилась, что в борьбе с ячменем помогает и прикладывание к нему вымоченной в теплой воде мягкой тряпочки. Держать ее нужно около 5-10 минут. Тряпочку также можно заменить на теплый чайник пакетик. Это поможет снять боль и воспаление.

Если ячмень не проходит несколько недель или сильно болит, то следует обратиться за помощью к специалистам, пишут журналисты Lenta.ru со ссылкой на иностранное издание.

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