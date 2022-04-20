От каких болезней может спасти зеленый чай

В Китае и Японии зелёный чай тысячелетиями пользуется популярностью. Связано это с тем, что данный напиток отличается большим количеством лечебных свойств. О них - в статье.

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Несмотря на то что зелёный чай делается из того же растения, что и чёрный, он содержит больше антиоксидантов. Это объясняется тем, что листья такого чая не ферментируются.

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Научные исследования показывают, что зелёный чай при регулярном употреблении может защитить от некоторых хронических болезней. Ниже - о девяти его главных свойствах.

Улучшает психическое здоровье. В зелёном чае есть теанин, который помогает избавиться от напряжения, расслабиться и устранить тревожность от приёма кофеина. При этом, как утверждает журнал Pharmacognosy, теанина в этой разновидности чая больше, чем в чёрном, белом, улуне.

Также в 2020 году стало известно, что если каждый день употреблять 200-400 мг теанина, то это снизит беспокойство во время стресса. Исследование 2019 года, результаты которого опубликованы в издании Nutrients, продемонстрировало, что у тех, кто пил 200 мг этого вещества в течение месяца, уменьшилось проявление депрессии, беспокойства, улучшился сон. Нужно при этом сказать, что 200-400 мг теанина - это намного больше, чем его содержится в двух чашках зелёного чая.

Положительно влияет на память. Этот эффект вызван также теанином. В 2014 году в рамках исследования выяснилось, что при употреблении экстракта зелёного чая у людей улучшается рабочая память (один из видов кратковременной памяти). Помимо этого, у испытуемых лучше работал мозг в целом, была выше производительность.

Защищает от нейродегенеративных заболеваний. Некоторые научные работы показывают, что зелёный чай может предотвратить развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона. Специалисты считают, что связано это с большим количеством антиоксидантов в его составе. Кроме того, в 2022 году в журнале Frontiers in Nutrition было опубликовано исследование, в ходе которого изучалось влияние зелёного чая на 1 545 пожилых китайцев. Оказалось, что у тех из них, кто пил чай, медленнее ухудшались когнитивные функции.

Снижает холестерин. Метаанализ 31 научной работы, опубликованный в Nutrition в 2020 году, продемонстрировал, что при употреблении зелёного чая у человека уменьшается количество общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (то есть «плохого»).

Помогает снизить давление. Это доказывают результаты метаанализа 2020 года. Особенно полезно пить зелёный чай гипертоникам и тем, кто больше всего подвержен развитию болезней сердца. Объясняется такое положительное влияние большим количеством антиоксидантов в этом чае.

Снижает риск инсульта. Согласно данным, полученным в ходе исследования 2020 года, чем больше человек выпивает зелёного чая, тем меньше он подвержен инсульту.

Защищает кости. В 2022 году было опубликовано исследование, в рамках которого изучалось здоровье почти 6,5 тысяч жительниц Кореи после менопаузы. Оказалось, что те, кто пил зелёный чай трижды в день, были меньше подвержены вероятности потери костной массы в бёдрах и позвоночнике.

Предотвращает и контролирует диабет. Речь идёт о сахарном диабете второго типа. Статья, опубликованная в 2019 году в журнале Antioxidants, демонстрирует, что употребление чая в целом может стать отличным средством профилактики и лечения сахарного диабета второго типа. Связано это с тем, что антиоксиданты, входящие в состав зелёного чая, снижают резистентность к инсулину.

Продлевает жизнь. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в «Европейском журнале профилактической кардиологии», если пить чай три раза в неделю или чаще, то вероятность смерти от всех причин, кроме ишемической болезни сердца, снижается. Кроме того, эти участники оказались меньше подвержены развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.