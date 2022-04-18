Эффективен ли на самом деле аппликатор Кузнецова

Лечение с помощью аппликатора Кузнецова распространено довольно давно и до сих пор остается актуальным. Сейчас можно найти большое количество разнообразных "игольчатых ковриков", но суть у каждого из них одна - массажер воздействует не на одну точку, а на определенную зону тела, стимулируя кровообращение. Его используют для самых разных целей - расслабиться, снять напряжение, похудеть, вылечить суставы и прочее. Рамблер обратился с вопросом к эксперту, чтобы узнать, действительно ли аппликатор так эффективен и как им правильно пользоваться.
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Нужно сказать, что применение аппликатора Кузнецова носит характер альтернативной медицины. Доказательная медицина данных, подтверждающих эффективность такого метода, не нашла. Тем не менее, врачи видят клиническую эффективность применения подобного способа воздействия при некоторых заболеваниях.
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Аппликатор Кузнецова - это устройство, которое состоит из тканевой части и специальных пластин, оснащенных иголками разного диаметра. Он позволяет улучшить кровообращение, кровоток в спине, ягодичной области, пояснице и шее. Улучшается нервная сигнализация от данных участков, в результате чего происходит расслабление спазмированных мышц - это уже относится к заболеваниям, при которых может использоваться данный метод: головные боли, боли в области шеи, боли, связанные с остеохондрозом, гипертоническая болезнь, тревожность, инсомния и многие другие заболевания. Именно в решении этих проблем использование аппликатора продемонстрировало достаточную эффективность. Нужно отметить, что существуют и противопоказания: онкология, беременность, некоторе кожные заболевания, открытые раны на коже, сердечная недостаточность.
В целом этот метод относится, конечно, к вспомогательным. Лучше всего использовать его для здоровых людей в целях профилактики — после тяжелого рабочего дня, выраженного переутомления, тяжелой физической нагрузки. Как лечебный вариант он тоже может применяться, но с дополнительным воздействием — имеются в виду и лекарственные препараты, и другие методы физиотерапевтического лечения.
Как используется аппликатор
Человек ложится на данный прибор, и засекается определенное время. Какая часть тела и какое время - решается индивидуально с врачом.
Например, при мигрени, коврик кладется на основание черепа, либо на шею, либо на место спазма, и человек лежит в среднем от 5 до 15 минут. Время зависит от возраста, чувствительности кожи, порога болевой чувствительности, от цели и от того, какая по счету проходит процедура. Если человек хочет сбросить вес, он может ложиться на аппликатор животом на 5-10 минут. Но делать это надо осторожно, так как кожа в зоне живота у человека чувствительнее, чем в зоне спины. Если беспокоят суставы, например, коленные, в таком случае массажер, соответственно, помещается на область больного сустава.