Эффективен ли на самом деле аппликатор Кузнецова

Например, при мигрени, коврик кладется на основание черепа, либо на шею, либо на место спазма, и человек лежит в среднем от 5 до 15 минут. Время зависит от возраста, чувствительности кожи, порога болевой чувствительности, от цели и от того, какая по счету проходит процедура. Если человек хочет сбросить вес, он может ложиться на аппликатор животом на 5-10 минут. Но делать это надо осторожно, так как кожа в зоне живота у человека чувствительнее, чем в зоне спины. Если беспокоят суставы, например, коленные, в таком случае массажер, соответственно, помещается на область больного сустава.