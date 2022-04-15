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4 часа назад

Малышева назвала три эффективных домашних обезболивающих

Мослентаиещё 2

Три эффективных обезболивающих средства, которые всегда есть под рукой, назвала в медицинской программе «Жить здорово!» на Первом канале ее ведущая Елена Малышева. По ее словам, в домашних условиях можно лечиться жгучим перцем, льдом и теплой ванной.

Малышева назвала три домашних обезболивающих
Фото: МослентаМослента

Врач рассказала, что перец содержит обезболивающий компонент капсаицин. Он дает ощущение жара при растирании и отвлекает от неприятных ощущений. Малышева посоветовала наносить на себя средство в перчатках и беречь глаза.

Лед также обладает обезболивающим эффектом и останавливает кровотечение. При ушибе и ссадинах к больному месту необязательно прикладывать кусок льда, это может быть замороженный кусок мяса или овощи из морозилки.

Теплая ванная снимает спазмы и эффективна при коликах, связанных с почечными камнями. Погружение в воду поможет уменьшить боль до госпитализации.

«Просто при болях в теплую ванну садиться неправильно. Еще раз: при простой боли нужен холод, только при коликах из-за почечных камней нужно принимать ванну», — сказала Малышева.

Народная медицина,Елена Малышева,Первый канал,
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