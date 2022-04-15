Малышева назвала три домашних обезболивающих

Три эффективных обезболивающих средства, которые всегда есть под рукой, назвала в медицинской программе «Жить здорово!» на Первом канале ее ведущая Елена Малышева. По ее словам, в домашних условиях можно лечиться жгучим перцем, льдом и теплой ванной.

Фото: Мослента Мослента

Врач рассказала, что перец содержит обезболивающий компонент капсаицин. Он дает ощущение жара при растирании и отвлекает от неприятных ощущений. Малышева посоветовала наносить на себя средство в перчатках и беречь глаза.

Лед также обладает обезболивающим эффектом и останавливает кровотечение. При ушибе и ссадинах к больному месту необязательно прикладывать кусок льда, это может быть замороженный кусок мяса или овощи из морозилки.

Теплая ванная снимает спазмы и эффективна при коликах, связанных с почечными камнями. Погружение в воду поможет уменьшить боль до госпитализации.