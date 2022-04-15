Россиянам рассказали о пользе апрельского березового сока

По словам специалистов, лучше нет продукта для укрепления иммунитета весной для более эффективного противостояния сезонными вирусам. Превосходный стимулятор пищеварения, помогающий очищать ЖКТ от шлаков и токсинов, березовый сок помогает набирать вес слишком худым людям и сбрасывать лишние килограммы тем, кому это требуется. Помимо этого природный напиток способствует оздоровлению кожного покрова, помогает в борьбе с прыщами и угрями. При этом многие эксперты отмечают, что березовый сок не теряет своей силы в ходе всего сезона, но максимальный эффект для здоровья дает чаще всего именно первый апрельский урожай.