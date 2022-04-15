Россиянам рассказали о пользе апрельского березового сока

Сезон сбора это бесценного по своим качествам природного напитка начинается в середине весны.
Давно известно, что березовый сок – это не только и не столько напиток для утоления жажды, а, скорее, обладающее уникальными свойствами лекарственное средство.
По словам специалистов, лучше нет продукта для укрепления иммунитета весной для более эффективного противостояния сезонными вирусам. Превосходный стимулятор пищеварения, помогающий очищать ЖКТ от шлаков и токсинов, березовый сок помогает набирать вес слишком худым людям и сбрасывать лишние килограммы тем, кому это требуется. Помимо этого природный напиток способствует оздоровлению кожного покрова, помогает в борьбе с прыщами и угрями. При этом многие эксперты отмечают, что березовый сок не теряет своей силы в ходе всего сезона, но максимальный эффект для здоровья дает чаще всего именно первый апрельский урожай.