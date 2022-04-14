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4 часа назад

Три фруктовых сока, которые снизят давление

Ferra.ruиещё 1

Снизить кровяное давление можно разными способами. Один из них - употребление определённых напитков. Исследования показывают, что некоторые соки могут положительно влиять на сердце. Подробнее - в статье.

Три фруктовых сока, которые снизят давление
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Национальная служба здравоохранения советует людям, которые подвержены риску развития болезней сердца, есть больше фруктов и овощей. Некоторые же исследования показывают, что полезны будут ещё и цитрусовые.

Исследование 2016 года под названием «Роль пищевых компонентов в модуляции гипертонии» продемонстрировало, что лимонный, апельсиновый и грейпфрутовый сок могут помочь снизить давление.

Однако специалисты портала Healthline подчёркивают, что грейпфрут и его сок могут мешать усвоению лекарств, призванных снижать артериальное давление.

Другое исследование 2014 года, длившееся пять месяцев, было направлено на изучение ежедневного употребления лимонного сока. В этом исследовании принимала участие 101 японка. Выяснилось, что если каждый день ходить пешком и пить лимонный сок, то давление действительно будет снижаться. Учёные полагают, что такой эффект связан с тем, что лимоны содержат лимонную кислоту и флавоноиды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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