Врач назвала одуванчик лидером в борьбе с вирусами

Как сообщает издание NVL , щелочная среда считается самой неблагоприятной для вирусов, бактерий и грибков. Врач-инфекционист Светлана Ищенко объяснила, как использовать одуванчик для ощелачивания организма.

По словам медика, кислотную среду, которую предпочитают патогены в нашем организме, создают алкоголь, вирусы, кофе, различные газированные напитки, фастфуд и различная неполезная пища. Но вирусы как огня боятся щелочи, поэтому стоит включить в рацион ощелачивающие продукты.

К ним относится любая свежая зелень, зеленые овощи и крестоцветные, фрукты, замоченные орехи и семена, пророщенные зерновые и бобовые, куркума, имбирь, гвоздика, чеснок, лук. Но лидером среди них остается одуванчик. Его можно добавить в салаты, а также использовать в сушеном виде в качестве приправы.