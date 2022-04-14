Профессор поделился секретом здорового кишечника

Добавление в рацион питание зеленоватых бананов является помощником кишечнику, считает профессор Гордон Карлсон. Рекомендуемая норма – один банан в день.

По словам врача, резистентный крахмал именно зеленого банана регулирует деятельность полезных бактерий в кишечнике и стабилизирует уровень сахара в крови. Продукт помогает при диарее и запоре, поскольку количество ценной клетчатки больше, а вызывающих вздутие сахаров меньше.