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22 часа назад

Профессор поделился секретом здорового кишечника

Русская Планета

Добавление в рацион питание зеленоватых бананов является помощником кишечнику, считает профессор Гордон Карлсон. Рекомендуемая норма – один банан в день.

Профессор поделился секретом здорового кишечника
Фото: PixabayPixabay

По словам врача, резистентный крахмал именно зеленого банана регулирует деятельность полезных бактерий в кишечнике и стабилизирует уровень сахара в крови. Продукт помогает при диарее и запоре, поскольку количество ценной клетчатки больше, а вызывающих вздутие сахаров меньше.

Специалист добавил, что при хранении зеленых бананов в холодильнике резистентный крахмал повышается на 50%, пишет «Российская газета».

Народная медицина,
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