Витамин C назван бесполезным для профилактики простуды

Витамин C, по данным современных исследований, бесполезен для профилактики простуды, однако он может облегчать ее симптомы и снижать продолжительность в среднем на 18%. В то же время переизбыток витамина С в организме может привести к образованию камней в почках, сообщила журналистам в понедельник врач-педиатр Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Анна Слатецкая.

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"Переизбыток витамина C чреват образованием камней в почках. Некоторые исследования показывают, что постоянный прием 1 г аскорбиновой кислоты увеличивает риск развития мочекаменной болезни на 40-50%",

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- сказала она. Кроме того, прием различных добавок с этим веществом в больших дозах может привести к болям в животе, тошноте, диарее и аллергическим реакциям.

Средняя норма физиологической потребности у взрослых составляет 90 мг в день, что соответствует стакану свежевыжатого апельсинового сока. При беременности, в период кормления, а также у пожилых людей она выше - 100-120 мг. У детей - 40-75 мг в сутки в зависимости от возраста.

Эксперт добавила, что организм человека не синтезирует аскорбиновую кислоту сам, а может получать ее только извне. "При ежедневном употреблении продуктов, содержащих этот элемент в суточной дозе, дополнительные пищевые добавки принимать не нужно. Нужно помнить, что витамин C подвержен действию температуры, приготовление пищи с термической обработкой его разрушает. Распад этого вещества происходит при 70 градусах, разрушается оно не сразу, чем дольше время воздействия, тем меньше его остается", - заключила она.

Однако дефицит витамина C, отметила врач, встречается редко, только у людей со скудным пищевым разнообразием и у тех, кому сложно контролировать свой рацион, например, при депрессии, злоупотреблении алкоголем, наркомании. "В среднем россияне недополучают 10-20% от нормы: меньше всего продуктов с этим витамином в рационе у населения Севера и Сибири", - добавила она. Создать избыток витамина C при помощи питания, по ее словам, также сложно - он растворяется в воде, и его излишки легко выводятся с мочой.

"Предел приема без каких-либо побочных эффектов довольно высок - 2 г в день, столько содержится в 30 апельсинах",

- добавила она.

Не панацея от простуды

"Современные исследования показывают, что витамин C бесполезен для профилактики простуды. Правда, во время болезни он может облегчать симптомы и снижать ее продолжительность в среднем на 18%. Поэтому принимать витамин C нужно не до простуды, а во время [нее]",

- сказала Слатецкая.

По ее словам, лечебная доза витамина C в день составляет 1-2 г. Эффективность такого лечения "гораздо выше" у профессиональных спортсменов, уточнила Слатецкая. Она отметила, что период простуды у них сокращается вдвое.