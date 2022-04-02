Семь главных вопросов о пользе и вреде воды

Недавно мир отметил День воды. В России его отмечают с 1995 года под девизом «Вода – это жизнь». И это не просто слова: ведь организм взрослого человека содержит около 70% воды. При помощи жидкости в клетки нашего тела доставляются витамины и микроэлементы, вода нужна для слаженной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, она обеспечивает правильное пищеварение и является источником молодости.

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Какая вода считается «правильной»? Сколько её нужно пить и так ли полезно запивать еду? На эти и другие вопросы мы попытались найти ответы.

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Кому и сколько нужно пить воды?

Вода – источник молодости. Учёные считают, что процесс старения напрямую связан с недостатком жидкости в клетках, ведь с возрастом количество воды в организме снижается, чувство жажды притупляется и организм буквально высыхает. Именно поэтому пожилым людям нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы потреблять достаточно жидкости.

Посчитать, какое количество воды нужно вашему организму, очень просто. Если суточная потребность – 30 мл жидкости на килограмм веса, то всем известная норма 2 л жидкости в день справедлива лишь для людей со средним весом около 70 кг. Если же вы отличаетесь плотным телосложением, пить нужно больше.

Впрочем, когда пить совсем не хочется, можно обеспечить организм влагой, съев тарелку супа, перекусив свежими фруктами или овощами – и в тех, и в других содержится довольно много влаги.

Кипячёная вода абсолютно безопасна?

При кипячении погибает большинство болезнетворных микробов, поэтому, если не уверены в качестве воды, лучше её прокипятить. Но есть у кипячёной воды и недостатки. При кипячении растворённые в воде минеральные соли и хлорсодержащие соединения выпадают в осадок (та самая накипь в чайнике). В больших количествах такой осадок может нанести вред здоровью, поэтому мойте чайник почаще.

Кипячёная вода усваивается плохо, но способствует «промыванию» ЖКТ, поэтому должна быть в ежедневном рационе в количестве 2 – 3 стаканов.

Чем лучше утолить жажду?

Идеальным средством утоления жажды считается чистая вода или несладкий зелёный чай. Хорошо помогает для утоления жажды охлаждённая вода с добавлением лимона.

Большинство сладких напитков, особенно газировка, плохо утоляют жажду и вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, а также приводят к излишнему потреблению сахара. Например, один стакан сладкой газировки содержит приблизительно 20 г сахара, то есть четыре кусочка рафинада.

Допустимы свежевыжатый фруктовый сок или смузи из фруктов, но их следует ограничивать 150 мл (до 1 стакана) в день, т.к. они содержат много натуральных сахаров, представленных фруктозой.

Слишком холодную воду лучше пить небольшими порциями и маленькими глотками. Людям с хроническими заболеваниями желудка и поджелудочной железы слишком холодные продукты и напитки противопоказаны: ледяная жидкость, выпитая после сытного обеда, заставляет организм эвакуировать в кишечник ещё не переваренную пищу. А это приводит к расстройству желудка и другим проблемам с пищеварением. Оптимальная температура жидкости – 7 – 15 градусов.

Чем опасен дефицит воды?

Во-первых, нарушается водно-солевой баланс, что может спровоцировать образование камней в почках и мочевом пузыре, а также негативно сказывается на состоянии суставов.

Дефицит воды в организме способен повышать риск развития артритов и артрозов, так как хрящевая ткань суставов становится излишне плотной, теряя упругость, а количество синовиальной жидкости, «смазывающей» суставы, снижается.

Также он приводит к повышенной вязкости основных жидкостей организма, в первую очередь крови. А это – повышенный риск инсультов, инфарктов, тромбозов, варикозной болезни вен и геморроя – состояний, некоторые из которых опасны не только для здоровья, но иногда и для жизни человека.

Нехватка воды плохо сказывается на пищеварении. Замедляются процессы выработки пищеварительных ферментов, желудочно-кишечный тракт работает вполсилы, пища задерживается в кишечнике, начинаются процессы брожения, а затем и воспалительные процессы. Часто недостаток воды приводит к хроническим запорам.

При дефиците воды становится излишне концентрированным желудочный сок, что способно приводить к развитию гастрита с повышенной кислотностью и даже язвы желудка.

От дефицита воды очень страдает кожа. Этот самый большой по площади орган человеческого тела снабжается влагой по остаточному принципу, после того, как свою порцию воды получили внутренние органы. В итоге кожа теряет упругость, истончается, приобретает нездоровый усталый серовато-желтый цвет и легко складывается в морщины.

Также недостаток влаги делает более слабыми и ломкими наши волосы и ногти.

И, наконец, обезвоживание нарушает работу мочевыделительной системы и затрудняет полезные процессы самоочищения организма.

Стакан воды натощак полезен для здоровья?

Да, диетологи признают, что вода натощак сразу после пробуждения хорошо влияет на организм. Она стимулирует кровообращение, поддерживает баланс лимфатической системы, является профилактикой заболеваний почек, желудка и так далее.

Полезнее всего пить воду комнатной температуры. Она лучше усваивается, способна разбудить наш организм и ускорить обмен веществ. А вот холодная вода усваивается хуже и причиняет стресс желудочно-кишечному тракту. Из-за сужения сосудов ухудшается процесс переваривания пищи, замедляется снабжение кислородом внутренних органов, не наступает желанная утренняя бодрость, организм тратит дополнительную энергию на восстановление температурного режима.

«Детская» питьевая вода – самая полезная?

Производители позиционируют, что это действительно так. На самом деле по качеству и содержанию минералов она такая же, как и питьевая вода высшей категории.

И всё же к детской воде врачи предъявляют особые требования. Например, в ней не допускается использование серебра и диоксида углерода; содержание фтора и йода жёстко регулируется; пластик бутылки – прозрачный (чтобы избежать попадания красителя в воду). Также на бутылке с детской водой указано, какую обработку она прошла (УФО, обработка активным кислородом (озоном) и на каком предприятии.

Из минусов – она дороже обычной. И нужно помнить, что младенцам бутилированную воду без кипячения можно давать в течение двух суток после открытия тары, потом желательно её кипятить.

Нужно ли запивать еду?

Нежелательно. Разбавление пищи водой приводит к тому, что объём желудка заполняется быстрее. То есть калорий мы получаем меньше, но и питательных веществ из пищи тоже. Поэтому лучше выпить стакан воды за полчаса до еды. Благодаря этому аппетит снижается, но еда не разбавляется. Через полчаса после трапезы можно выпить ещё стакан воды. Последний выпитый стакан воды должен быть за 1,5 – 2 часа до сна. Ночью вода застаивается в организме, поэтому утром возможны отёки.