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4 часа назад

Врач назвала продукты для профилактики тромбоза

Москва24

Для профилактики тромбоза нужно включить в рацион кисло-сладкие ягоды и отвар из листьев брусники, рассказала доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Врач назвала продукты для профилактики тромбоза
Фото: Москва24Москва24

"В свой рацион для профилактики тромбоза нужно добавить как можно больше продуктов, которые содержат витамин К: брусничный лист, кисло-сладкие ягоды – брусника, клюква", – рассказала Королева Агентству "Москва".

Также для предотвращения тромбоза нужно употреблять омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, их источником в том числе является рыбий жир, отметила врач. По словам Королевой, для разжижения крови нужно пить 2,5-3 литра воды в день при отсутствии противопоказаний. Также нужно меньше употреблять соль, которая задерживает жидкость в организме и замедляет движение крови по сосудам. Также специалист посоветовала больше ходить.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о необычных симптомах, которые иногда сигнализируют о тромбозе. В частности, основания подозревать, что у человека могут быть тромбы в легких, дает появление сильной одышки. Также существует риск спутать тромбоз сосудов брюшной полости с другими болезнями, списав все, например, на аппендицит, предупреждает кардиолог.

Народная медицина,Маргарита Королева,Юрий Серебрянский,ФМБА России,
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