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3 часа назад

Врач назвала фрукт, который может спасти от депрессии

Letidor.ru

Банан — один из самых популярных и полезных фруктов в мире. Он сытный, вкусный и мгновенно дарит заряд бодрости. Этот фрукт богат витаминами C, E и В6, который отвечает за поддержание уровня глюкозы в крови и помогает успокоить нервную систему. Благодаря содержащемуся в бананах железу можно поднять уровень гемоглобина. Подробности читайте в нашей новости.

Врач назвала фрукт, который может спасти от депрессии
Фото: PixabayPixabay

По мнению диетологов, химический состав бананов настолько гармоничен и сбалансирован, что сложно повторим как природой, так и в искусственных условиях. Регулярное, но в то же время умеренное потребление бананов в пищу принесет здоровью ощутимую пользу.

Специалист также отметила, что банан практически не содержит натрия, зато богат калием, который укрепляет сосуды и положительно влияет на работу сердца, пишет издание Eat This.Ранее «Летидор» писал о том, что эксперты назвали простой фрукт для снижения уровня холестерина.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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