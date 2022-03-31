Врач назвала фрукт, который может спасти от депрессии

Банан — один из самых популярных и полезных фруктов в мире. Он сытный, вкусный и мгновенно дарит заряд бодрости. Этот фрукт богат витаминами C, E и В6, который отвечает за поддержание уровня глюкозы в крови и помогает успокоить нервную систему. Благодаря содержащемуся в бананах железу можно поднять уровень гемоглобина. Подробности читайте в нашей новости.

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По мнению диетологов, химический состав бананов настолько гармоничен и сбалансирован, что сложно повторим как природой, так и в искусственных условиях. Регулярное, но в то же время умеренное потребление бананов в пищу принесет здоровью ощутимую пользу.

Специалист также отметила, что банан практически не содержит натрия, зато богат калием, который укрепляет сосуды и положительно влияет на работу сердца, пишет издание Eat This.Ранее «Летидор» писал о том, что эксперты назвали простой фрукт для снижения уровня холестерина.