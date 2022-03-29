Какой напиток поможет избавиться от болезней 30 марта

В народном месяцеслове дата получила название Алексей Теплый. Православная церковь в этот день почитает преподобного Алексия, человека Божия.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Обязательным угощением на праздничном столе был особый медово-березовый взвар. Считалось, что целебный напиток прибавит сил и здоровья, а также поможет избавиться от всяческих хворей. Суеверные люди и сейчас советуют вдоволь напиться березовым соком 30 марта, чтобы прогнать все болезни, а также рекомендуют запастись полезным напитком впрок.

Традиционно 30 марта крестьяне прятали сани до следующей зимы и подготавливали телеги. К тому же, согласно приметам, сесть в сани 30 марта и после Алексея — дурное предзнаменование, сулящее беды и нищету.

Приметы погоды:

Какие на Алексея ручьи (большие или малые), такой и разлив.

Если в этот день дождь или снег, то лето будет урожайным, ясно — жарким, ягоды и грибы не уродятся.

Если на Алексея тепло, то и весна теплой будет.