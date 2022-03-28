Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
5 часов назад

Помощь в работе печени может оказать не только зелень

Русская ПланетаРусская Планета

Печень, выполняющая синтез желчи и выделение ее в желчный пузырь, нейтрализацию пищевых токсинов, метаболитов лекарств или аллергенов, нуждается в помощи. О том, какие продукты для здоровья печени необходимо есть, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники Ирина Учурова.

Что может оказать помощь в работе печени
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Прежде всего следует сделать упор на продукты, содержащие антиоксиданты и витамины. К ним относят кинзу, укроп, петрушку, сельдерей, мяту, базилик. Зелень участвует в очищении организма и предупреждает развитие ожирения печени.

Поддержать здоровье печени поможет пектин – свекла, яблоки, персики, абрикосы, слива. Продукты с омега-3 и аргинином (грецкие орехи, рыба, яйца, горох) увеличат регенерацию клеток печени.

Специалист добавила, что пользу окажут клетчатка и масла. Рекомендуется употреблять отруби, перловую крупу, тыкву, брокколи, гречку, льняное или оливковое масла, передает «Доктор Питер».

Народная медицина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители