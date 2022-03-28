Что может оказать помощь в работе печени

Печень, выполняющая синтез желчи и выделение ее в желчный пузырь, нейтрализацию пищевых токсинов, метаболитов лекарств или аллергенов, нуждается в помощи. О том, какие продукты для здоровья печени необходимо есть, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники Ирина Учурова.
Прежде всего следует сделать упор на продукты, содержащие антиоксиданты и витамины. К ним относят кинзу, укроп, петрушку, сельдерей, мяту, базилик. Зелень участвует в очищении организма и предупреждает развитие ожирения печени.
Поддержать здоровье печени поможет пектин – свекла, яблоки, персики, абрикосы, слива. Продукты с омега-3 и аргинином (грецкие орехи, рыба, яйца, горох) увеличат регенерацию клеток печени.
Специалист добавила, что пользу окажут клетчатка и масла. Рекомендуется употреблять отруби, перловую крупу, тыкву, брокколи, гречку, льняное или оливковое масла, передает «Доктор Питер».