Что может оказать помощь в работе печени

Печень, выполняющая синтез желчи и выделение ее в желчный пузырь, нейтрализацию пищевых токсинов, метаболитов лекарств или аллергенов, нуждается в помощи. О том, какие продукты для здоровья печени необходимо есть, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники Ирина Учурова.