Народные средства, которые помогут от комариных укусов

В сезон, когда активизируются насекомые, особые неудобства доставляют именно комары. Если вы выехали за горд, вам не избежать их укусов, а самое неприятное – последствия в виде чесотки. Зуд, который ощущает человек после комариного укуса – реакция на слюну комара. Он впрыскивает ее перед тем, как впиться в кожу. Таким образом, он предотвращает свертываемость крови. Комариная слюна действует как аллерген и вызывает зуд, жжение и отек. В материале "Рамблера" – о том, какие народные средства можно использовать, если укус комара предотвратить вы не смогли.

Фото: Рамблер Рамблер

Чем опасен комариный укус

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Многие люди уверены, что после укуса комара могут столкнуться исключительно с последствиями, доставляющими дискомфорт. Однако это не так. Ковры могут быть опасны для некоторых категорий людей.

Слюна кровососущих насекомых обладает антикоагулянтными, то есть, кроворазжижающими свойствами, вызывает зуд и местное раздражение кожи в месте укуса. У некоторых людей возможны тяжелые аллергические реакции на укусы комаров. Особенно чувствительными могут быть дети.



Комары могут быть переносчиками более 50 вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний. После оплодотворения самки активно ищут «хозяина-прокормителя» и способны обнаруживать его на расстоянии до 3 км с помощью обоняния, а затем и зрения.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Кого комары кусают чаще всего

В народе существует мнение, что комары "любят" определенную группу крови. Исследований на этот счет нет, но есть другие данные, согласно которым можно определить, кто и когда станет жертвой укуса комара. Если у вас есть симптомы простуды, например, то вечером вам первым делом нужно надеть на себя одежду, закрывающую тело.

Больных с высокой температурой комары кусают более охотно. Поэтому, если у вас легкое недомогание, ОРЗ, вы можете стать «лакомым» объектом для кровососущих. Слабое локальное освещение в вечерние и предутренние часы стимулирует двигательную активность комаров и поиск ими источника питания. В связи с этим комары в темное время суток часто влетают в освещенные окна и двери жилых и хозяйственных построек. В дневные часы суток при высокой температуре и низкой влажности воздуха комары обычно находятся в укрытиях и не питаются.

Лед Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Лед

Один из самых простых способов снять отек и зуд – приложить к месту лед. Нужно завернуть его в полотенце и приложить к месту укуса. Также можно попробовать смочить полотенце водой, положить его в холодильник и потом обработать им место укуса. Если под рукой нет льда, подойдет и такой вариант.

Лимон

Считается, что этот фрукт обладает противовоспалительным действием благодаря витамину С в его составе. Он помогает снять отек и предотвратить зуд. Приложите к месту укуса дольку лимона или разбавьте лимонный сок водой, а потом возьмите пипетку и капните содержимым на место укуса.

Аспирин

Таблетку "Аспирина" не нужно принимать внутрь при комарином укусе. Он помогает в качестве противовоспалительного препарата. Возьмите одну таблетку и измельчите ее в порошок. После этого капните туда немного воды и перемешайте. Полученную массу приложите к месту укуса и перевяжите, чтобы она не отвалилась.

Лук

Этот овощ также считают хорошим противовоспалительным препаратом. Разрежьте луковицу напополам и приложите одну половинку к месту укуса. Она снимет воспаление. Кроме того, запах лука может отогнать других комаров.

Уксус

В стакан воды влейте пять столовых ложек уксуса и тщательно размешайте. Если укусов много, то полученную смесь можно налить в пульверизатор и опрыскать целую область кожи. Если укус один, то смочите раствором ватный тампон и приложите его к месту укуса – он снимет воспаление и зуд.