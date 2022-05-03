Народные средства, которые помогут от комариных укусов

В сезон, когда активизируются насекомые, особые неудобства доставляют именно комары. Если вы выехали за горд, вам не избежать их укусов, а самое неприятное – последствия в виде чесотки. Зуд, который ощущает человек после комариного укуса – реакция на слюну комара. Он впрыскивает ее перед тем, как впиться в кожу. Таким образом, он предотвращает свертываемость крови. Комариная слюна действует как аллерген и вызывает зуд, жжение и отек. В материале "Рамблера" – о том, какие народные средства можно использовать, если укус комара предотвратить вы не смогли.
Многие люди уверены, что после укуса комара могут столкнуться исключительно с последствиями, доставляющими дискомфорт. Однако это не так. Ковры могут быть опасны для некоторых категорий людей.
В народе существует мнение, что комары "любят" определенную группу крови. Исследований на этот счет нет, но есть другие данные, согласно которым можно определить, кто и когда станет жертвой укуса комара. Если у вас есть симптомы простуды, например, то вечером вам первым делом нужно надеть на себя одежду, закрывающую тело.
Один из самых простых способов снять отек и зуд – приложить к месту лед. Нужно завернуть его в полотенце и приложить к месту укуса. Также можно попробовать смочить полотенце водой, положить его в холодильник и потом обработать им место укуса. Если под рукой нет льда, подойдет и такой вариант.
Считается, что этот фрукт обладает противовоспалительным действием благодаря витамину С в его составе. Он помогает снять отек и предотвратить зуд. Приложите к месту укуса дольку лимона или разбавьте лимонный сок водой, а потом возьмите пипетку и капните содержимым на место укуса.
Таблетку "Аспирина" не нужно принимать внутрь при комарином укусе. Он помогает в качестве противовоспалительного препарата. Возьмите одну таблетку и измельчите ее в порошок. После этого капните туда немного воды и перемешайте. Полученную массу приложите к месту укуса и перевяжите, чтобы она не отвалилась.
Этот овощ также считают хорошим противовоспалительным препаратом. Разрежьте луковицу напополам и приложите одну половинку к месту укуса. Она снимет воспаление. Кроме того, запах лука может отогнать других комаров.
В стакан воды влейте пять столовых ложек уксуса и тщательно размешайте. Если укусов много, то полученную смесь можно налить в пульверизатор и опрыскать целую область кожи. Если укус один, то смочите раствором ватный тампон и приложите его к месту укуса – он снимет воспаление и зуд.