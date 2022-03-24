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3 часа назад

Три простых напитка быстро снизят уровень холестерина в крови

Inc-NewsInc-News

Здоровый рацион является едва ли не основным залогом снижения холестерина.

Три простых напитка помогут снизить уровень холестерина в крови
Фото: freepik.comfreepik.com

Но при составлении здорового меню диетологи призывают людей не забывать и о напитках. Порой правильная пища запивается неправильными напитками, что сводит на нет все усилия человека оздоровить свой организм.

Немаловажную роль еда и жидкость играет и при скачках холестерина в крови. Да, вне всякого сомнения, без обычной воды не обойтись.

Но есть еще три напитка, которые специалисты называются наиболее эффективными по части снижения уровня холестерина.

Это популярный во всем мире чай, немного более редко встречающийся гранатовый сок, и уж совсем не частое в нашем меню овсяное молоко.

При этом медики предупреждают, что и здесь нужна определенная мера, и чтобы без добавления сахара.

Народная медицина,
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