Три простых напитка помогут снизить уровень холестерина в крови

Здоровый рацион является едва ли не основным залогом снижения холестерина.

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Но при составлении здорового меню диетологи призывают людей не забывать и о напитках. Порой правильная пища запивается неправильными напитками, что сводит на нет все усилия человека оздоровить свой организм.

Немаловажную роль еда и жидкость играет и при скачках холестерина в крови. Да, вне всякого сомнения, без обычной воды не обойтись.

Но есть еще три напитка, которые специалисты называются наиболее эффективными по части снижения уровня холестерина.

Это популярный во всем мире чай, немного более редко встречающийся гранатовый сок, и уж совсем не частое в нашем меню овсяное молоко.