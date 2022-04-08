Клюква и клубника оказались полезны при диабете

Ряд научных исследований показал, что помочь в снижении сахара в крови могут ягоды: клубника и клюква. О них - в статье.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Некоторые ягоды способны благодаря антиоксидантному эффекту улучшить усвоение сахара в крови. Среди таких ягод - клубника и клюква.

Так, исследование 2017 года, результаты которого были опубликованы в издании British Journal of Nutritional, продемонстрировало положительное влияние полифенолов в клюкве и клубнике на инсулин и сахар. В частности, эти ягоды снизили уровень глюкозы, а также увеличили чувствительность к инсулину. В ходе этого исследования люди употребляли в течение шести недель 333 мг полифенолов, полученных из клубники и клюквы.

Полученные данные были подтверждены также в в исследовании 2020 года. Его результаты опубликованы в Current Developments in Nutrition. В рамках этого исследования взрослые с метаболическим синдромом проходили лечение в течение 14 недель. Испытуемым давали или контрольный порошок, или порцию клубники в виде порошка, или 2,5 порции клубники в виде порошка. Принимали они разбавленный водой порошок утром и вечером. В результате у тех, кто употреблял 2,5 порции клубники, через четыре недели значительно улучшилась резистентность к инсулину и профиль частиц «плохого» холестерина.

Наконец, в исследовании 2008 года, в котором участвовали люди с диабетом второго типа, эксперты показали, что клюквенный сок полезен при сахарном диабете. Он помогает контролировать уровень глюкозы в крови.