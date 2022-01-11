Бобровая струя: как в деревнях повышают иммунитет

Бобровая струя применяется в народной медицине для лечения разных заболеваний. Полезные свойства возникают в ней за счет накопления полезных веществ, так как бобры питаются в основном целебными растениями. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Бобровая струя — это секрет внутренних желез бобра, который представляет собой густую массу с консистенцией пластилина или мокрого песка. Кастореум представляет собой ароматическое вещество, вырабатываемое в прианальных препуциальных железах самцов и самок бобров.

Ароматическое вещество с запахом дегтя и мускуса напоминает мокрый песок и предназначено для того, чтобы метить территорию. А поскольку делать метки приходится регулярно, бобровая струя выделяется посстоянно.

В составе бобровой струи есть ферменты, витамины, микроэлементы, стероиды и прочие активные вещества, которые повышают иммунитет. Поэтому особенно актуально принимать настойки на ее основе в период сезонных заболеваний.

Она также придает энергию и помогает быстрее выздороветь при воспалительных и инфекционных патологиях, благоприятно воздействует на пищеварение.

Обычно на основе мускуса готовится спиртовая настойка, которая превращается в лекарство универсального применения. Для ее приготовления необходимо смешать водку и порезанные на куски мешочки, поместить ингредиенты в бутылку и выждать не менее месяца.