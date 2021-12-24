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4 часа назад

Что будет с организмом, если есть мед каждый день

Еще древнегреческий целитель Гиппократ призывал употреблять мед ежедневно. Этот продукт может оказать организму отличную поддержку. Правда, злоупотреблять им не стоит: для того, чтобы в ближайшем будущем ощутить положительные изменения, достаточно съедать каждый день одну чайную ложку меда. О том, что же произойдет с организмом при регулярном употреблении меда, читайте в материале "Рамблера".

Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Фото: DepositphotosDepositphotos

Мед укрепляет иммунную систему

В состав меда входит большое количество витаминов, флавоноидов и фолиевой кислоты, которые обладают противопаразитарными и антимикробными свойствами, а также помогают бороться с вирусами и ускоряют процесс выздоровления.

Благотворно влияет на сердце и сосуды

Входящие в состав меда антиоксиданты способствуют снижению уровня “плохого” холестерина, предотвращают образование атеросклеротических бляшек и сужение сосудов, нормализуют кровоток.

Избавляет от проблем с желудком

Обладая сильным антисептическим эффектом, мед заживляет раны слизистой оболочки желудка, избавляет от изжоги и тошноты.

Укрепляет нервную систему и снимает нервное напряжение

В меде содержится сахар, при повышении уровня которого высвобождается гормон серотонин, отвечающий за хорошее настроение. Он в свою очередь преобразуется в мелатонин, обеспечивающий качественный и здоровый сон. Также мед способствует расслаблению мышц и снятию напряжения.

Улучшает состояние кожи

Мед — отличный антиоксидант, прекрасно справляющийся с выведением из организма токсинов, которые часто являются причиной закупорки пор и появления угрей. А антибактериальные и противовоспалительные свойства меда эффективны в борьбе с покраснениями кожи и всевозможными высыпаниями.

Народная медицина,
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