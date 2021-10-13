Врач назвал неожиданный способ профилактики простуды

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный способ, который поможет уберечься от простуды. Выпуск доступен на YouTube .

Специалист заявил, что прием ванночек с горчицей для ног является действенным способом профилактики простуды. Агапкин объяснил, что в горчице содержатся летучие ароматические вещества, которые создают эффект ингаляции. Кроме того, по его словам, эта процедура стимулирует зоны стопы, что положительно влияет на организм.