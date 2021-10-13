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Врач назвал неожиданный способ профилактики простуды

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный способ, который поможет уберечься от простуды. Выпуск доступен на YouTube.

Врач назвал неожиданный способ профилактики простуды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявил, что прием ванночек с горчицей для ног является действенным способом профилактики простуды. Агапкин объяснил, что в горчице содержатся летучие ароматические вещества, которые создают эффект ингаляции. Кроме того, по его словам, эта процедура стимулирует зоны стопы, что положительно влияет на организм.

Также врач рассказал об опасности отказа от приема пищи по утрам.

«Исследования показали, что у людей, которые не завтракают, в среднем уровень сахара в крови выше, чем у людей, которые завтракают»,

— подчеркнул он.

Народная медицина,Сергей Агапкин,
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