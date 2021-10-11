9 народных средств, которые действительно помогают

Да-да, куриный бульон действительно помогает при простуде. И это не единственное эффективное старое средство, как недавно обнаружили ученые.
Итак, 9 домашних средств, которые являются не бабушкиными сказками, а правда помогают облегчить боль, простуду, избавиться от головной боли и сделать вашу улыбку ярче.
Чувствуете, что простудились? Попробуйте начать полоскать горло обычной водой. Исследование около 400 здоровых добровольцев показало, что те, кто полоскал горло простой водой, в течение периода исследования значительно реже заболевали инфекциями верхних дыхательных путей (ИВДП) — этот тип инфекций часто связан с простудой и гриппом. Исследователи пришли к выводу, что полоскание простой водой было эффективным для предотвращения ИВДП среди здоровых людей.
Если вы испытываете сложности при морских прогулках, попробуйте пару имбирных конфет. Сравнивая людей, принимающих плацебо, с теми, кто принимал имбирь, исследователи обнаружили, что всего лишь один грамм этого корня облегчает симптомы морской болезни, утренней тошноты и тошноты при химиотерапии. В целом имбирь также может быть полезен для уменьшения газообразования и при расстройстве желудка.
Мама была права. Всё еще точно не известно, почему куриный бульон заставляет нас чувствовать себя лучше во время болезни, но исследователи почти уверены в его действенности. Во время одного эксперимента ученые попробовали определить эффект, который бульон оказывал на воспаление (общий компонент простуды). В результате они обнаружили замедление движения нейтрофилов — белых кровяных клеток, которые являются отличительной чертой острой инфекции. Другими словами, бульон, кажется, помогает снять воспаление, которое вызывает много симптомов простуды.
Пока у вас целая барабанная перепонка, можно использовать этот легкий рецепт от клиники Майо для предотвращения ушных инфекций. Просто смешайте одну часть белого уксуса с одной частью спирта, залейте чайную ложку смеси в каждое ухо и слейте ее обратно. Смесь предназначена для остановки роста бактерий и грибков, которые развиваются в ушах пловцов.
Они не только хороши для организма — свежие хрустящие фрукты и овощи также помогут сохранить ваши зубы жемчужно-белыми. Во время жевания яблок и моркови их мелкие частицы очищают поверхность зубов, помогая удалить пятна. Яблоки и клубника содержат яблочную кислоту, которая помогает отбелить эмаль.
Ненавидите вкус сиропа от кашля? Всемирная организация здравоохранения рекомендует мед в качестве лекарства от кашля для детей. Исследования, проведенные в 2012 году среди 300 детей, которые были больны в течение недели или меньше, обнаружили, что у тех, кому перед сном давали 10 г меда, было меньше симптомов кашля (по сравнению с теми, кто получал плацебо) и они, как ни странно, спали более крепким и спокойным сном.
Прикладывание льда к голове или задней части шеи помогает справиться с болью при мигрени. Это холодное ощущение может также помочь избавиться от пульсаций в висках. В 2013 году провел Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru и исследования среди 50 человек с мигренью. Во время него люди, которые использовали лед для оборачивания шеи в начале мигрени в течение 30 минут, как правило, говорили, что их боли значительно уменьшились.
Намочите полотенце в водке и хорошенько протрите ноги. Спирт, содержащийся в водке, является антисептиком, который уничтожает вызывающие запах бактерии и грибки.
Бородавки являются безвредными наростами на коже, вызванными вирусом папилломы человека (ВПЧ). Так как это инфекционное заболевание, они могут передаваться от человека к человеку посредством физического контакта. Но есть и хорошие новости! Исследование, проведенное в 2002 году, показало, что заклеивание бородавок скотчем устраняет их лучше, чем замораживание.
Однако окончательный вердикт ученых по поводу этого пока отсутствует. К сожалению, последующие исследования применения скотча были не столь убедительны. Все еще хотите попробовать? Очистите пораженную область, вырежьте кусок скотча немного больше бородавки, от которой вы хотите избавиться, и приклейте его в нужном месте. Меняйте скотч каждые несколько дней, пока бородавка не исчезнет.