Что не так с кофейными клизмами

Модное слово «детокс» проникло в большинство сфер нашей жизни. Хорошо провели праздники — нужен детокс, привезли пару лишних килограммов из отпуска — детокс, серьезно заболели — детокс, устали общаться с людьми — опять детокс. Но если в последнем случае достаточно выключить телефон и не проверять соцсети, то в остальных предлагаются различные сомнительные методы, например, кофейные клизмы. «Рамблер» узнал, кто придумал очищать организм с помощью кофе и чем это опасно.

Детоксикация в традиционной медицине появилась более трех сотен лет и используется до сих пор в тех случаях, когда в организм человека проникло отравляющее вещество. Однако приверженцы нетрадиционных методов лечения трактуют понятие детоксикации довольно широко. По их мнению, отравлять организм может буквально все — овощи, выращенные с применением удобрений, мясо, произведенное на крупном предприятии, воздух и вода в больших городах, не говоря уже о лекарственных препаратах, назначаемых врачами. На самом деле человеческий организм не так просто устроен, как может показаться на первый взгляд. Почки, печень, кожа — эти органы занимаются тем, что выводят из организма продукты его жизнедеятельности, а также те вещества, которые не должны были в него попадать. Причем работают они постоянно и настолько хорошо, что никаких шлаков и токсинов в организме нет.

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Применять кофейные клизмы для лечения рака предложил американский доктор Марк Герзон в 1930-х годах. Он разработал собственную методику, включающую диету, богатую фруктами и овощами с повышенным содержанием калия и низким содержанием натрия, прием витаминов, минералов и ферментов, а также применение кофейных клизм до шести раз в день.

Эта терапия не принесла положительных результатов: многие пациенты Герзона попали в больницу с сепсисом, у всех рак продолжал прогрессировать, а кроме того были случаи развития серьезных инфекций в результате нарушения электролитного баланса, вызванного обильным введением кофе в кишечник.

Кофейные клизмы провоцируют появление отеков, усиливают потоотделение, вызывают нарушение сердцебиения, в том числе мерцательную аритмию, и даже судороги, а у гипертоников могут стать причиной гипертонического криза.