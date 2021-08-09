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Что делать, если ужалила медуза

Диана Товсепова
2 часа назад

Многие отдыхающие, купаясь летом на море, сталкиваются с медузами. Особо "везучие" даже становятся их жертвами.

Что делать, если ужалила медуза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Интересно, что медуза жалит человека, потому что привыкла добывать себе так пищу, парализуя добычу ядом своих стрекательных клеток. Иногда медуза жалит в целях самозащиты, поэтому, если вы сами "пристаете" к ней, то вполне можете поплатиться за это ожогом.

"Рамблер" разбирался, что делать, если ужалила медуза.

Эксперты рекомендуют промыть ожог уксусом, лимоном или помидором. Важно не использовать никакой пресной или бутилированной воды, потому как от нее станет только хуже.

Начать нужно с удаления остатков щупалец. Лучше делать это пинцетом и в перчатках, потому что оставшиеся стрекательные клетки еще могут жалить. Не нужно скрести рану ножом.

Специалисты рекомендуют принять атигистаминное средство, чтобы остановить аллергическую реакцию. Затем нужно выпить обезболивающее.

Выпейте обезболивающее, аспирин или ибупрофен.

Также нужно успокоиться и пить много жидкости, чтобы токсины быстро выводились из организма.

При этом лучше 2-3 дня не находиться на открытом солнце, чтобы не травмировать кожу еще и солнечным ожогом.

Народная медицина,
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