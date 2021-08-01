Почему появляется запах изо рта и что с ним делать

Неприятный запах изо рта реально портит жизнь и человеку, и его близким. Важно понимать причины возникновения такой проблемы и бороться с ней.

Как выяснил "Рамблер", помимо плохой гигиены, причин этому может быть много:

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"Разные стоматологические проблемы: кариес, неправильно установленные ортопедические конструкции, воспалительные заболевания слизистой полости рта. Прием некоторых лекарственных средств, курение, употребление алкоголя и некоторых продуктов, например, копченых колбас и рыбы, острой пищи или кислых сыров. А еще запах изо рта вызывают заболевания желудка, кишечника, легких и лор-органов...", — об этом изданию AIF.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортопед Владимир Лосев.

При этом человек сам может не чувствовать запах. Поэтому рекомендуют пользоваться зубной нитью — так вы сможете почувствовать неприятный запах (обычно гнилой пищи).

В Сети советуют против запаха изо рта есть яблоки или морковь

"Все твердые овощи и фрукты, такие как морковь, яблоки, груши, действительно помогают удалить мягкий зубной налет. Твердую пищу нужно тщательно пережевывать, в этот момент выделяется много слюны, которая увлажняет полость рта, способствует нейтрализации действия кислот и тем самым уменьшает образование неприятного запаха изо рта", — пояснил Лосев.

По словам эксперта важно чистить язык, чтобы соблюдать полную гигиену ротовой полости. Медик объяснять, что язык необходимо чистить, "потому что он имеет не гладкую поверхность, а складки и неровности, выстлан нитевидными сосочками".

"Все это способствуют тому, что мягкий налет остается в нишах, в которых размножаются бактерии, в результате мы имеем дело с неприятным запахом изо рта.

Язык нужно чистить два раза в день, утром и перед сном специальными приспособлениями — щеточкой, скребком. Некоторые зубные щетки имеют сзади рельефную резиновую поверхность для этих целей. Правильная чистка языка начинается от его спинки, далее ведите скребок к кончику, каждый раз при повторении движения скребок нужно ополаскивать...", — объяснил специалист.