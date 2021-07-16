Перечислены пять неочевидных симптомов рака легких

Британские врачи перечислили пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Об это сообщает издание Daily Express.

У некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Боль в руке или плече может вызвать определенный тип рака легких, если он распространяется на нервы.

Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные звуки.