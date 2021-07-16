Перечислены пять неочевидных симптомов рака легких

Британские врачи перечислили пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Об это сообщает издание Daily Express.
У некоторых пациентов наблюдаются изменения на ногтях — кончики начинают изгибаться вниз больше обычного. Боль в руке или плече может вызвать определенный тип рака легких, если он распространяется на нервы.
Изменения голоса также могут свидетельствовать о раке. Голос человека может стать более хриплым, а иногда больной может начать издавать необычные звуки.
Опущенное веко может говорить о наличии рака легких из-за защемления нервов. Постоянная жажда и частое мочеиспускание наблюдают у себя 20 процентов пациентов. К другим симптомам относят кашель с кровью или избытком слизи, боли в груди.