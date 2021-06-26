Народные рецепты, которые лучше оставить в прошлом

Недоверие к доказательной медицине очень сильно в нашей стране. Многие люди предпочитают лечиться по советам бабушек, вместо того, чтобы вовремя обратиться к врачу. "Рамблер" назвал несколько рецептов из народной медицины, которые лучше оставить в прошлом.

Алкоголь для сна

Выпить для хорошего сна позволяли и детям, и взрослым. Однако нарушения сна могут быть связаны с тревожным расстройством, депрессией или невралгией. Кардиологи постоянно говорят о том, что употребление алкоголя без вреда возможно в минимальных дозах — 50-100 граммов за один прием. Однако отмечают, что пользы для здоровья алкоголь не несет.

Защита от сквозняков

Старшее поколение боится сквозняков как огня и всячески стараются закупорить окна. На самом деле, логики в этом мало. Да, не стоит открывать окно после душа. Причиной болезни может стать резкий перепад температур, спазм сосудов и активизация на этом фоне собственной патогенной микрофлоры. Люди заболевают из-за болезнетворных бактерий и вирусов. Проветривание помогает их выводить из помещение, а сидение в духоте подвергает риску других обитателей квартиры.

Цветы ромашки и семена укропа

Не стоит пить таблетки по любому поводу. Иногда организм и правда должен справиться сам. Но существуют болезни, которые требуют серьезного подхода. Например, антибиотики нужны при лечении бактериальных инфекций, например, ангины. Пить таблетки необходимо ровно то количество дней, которое указано врачом. Если вы начали принимать антибиотик, а потом бросили, то сделали себе только хуже.