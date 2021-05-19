Как эффективно снизить уровень сахара в крови без лекарств

После каждого према пищи в организме повышается уровень глюкозы, который он получает из сахара и углеводов. Когда глюкоза попадает в кровь, поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин, который работает как топливо для клеток. Если клетки получили нужный объем энергии, а человек продолжает есть, излишки глюкозы превращаются в жир. "Рамблер" выяснил, как снизить уровень сахара в крови без лекарств.

Если уровонь глюкозы повышен, поджелудочная железа вынуждена работать постоянно. В какой-то момент система нарушается, организм не выдерживает нагрузок и возникает ожирение или диабет. Но как предотвратить его развитие?

Не меняйте питание быстро

Быстрая смена рациона может стать шоком для организма. Отказ от сахара может обернуться головной болью и перепадами настроения. Так что начните постепенное уменьшение доз сахара.

Откажитесь от булок

Больше всего сахара содержат сладкие хлебобулочные изделия и пироженные. В целом, хлеб лучше заменить цельнозерновым. Хлеб из цельного зерна имеет низкий гликемический индекс и содержит меньше углеводов, чем классический белый хлеб. Он содержит необходимые белки, аминокислоты, липиды, минералы и витамины. А также снизить количество употребляемых макарон.

Заменяйте сахар

Заменяйте сахар ароматными добавками и специями.Попробуйте добавлять в пищу имбирь, душистый перец, корицу, мускатный орех. Не злоупотребляйте сухофруктами, бананами, абрикосами, виноградом и есть их не натощак, а после основного приема пищи.