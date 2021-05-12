Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Плюнуть в глаз: чем опасна народная медицина

Даня Виттиг
23 часа назад
Обычно люди прибегают к народной медицине, потому что не хотят пить таблетки и не доверяют врачам. Кажется, будто мудрость поколений должна помочь вылечить недуг и часто это помогает. Однако гораздо больше случаев, когда народная медицина приносит больше вреда. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Плюнуть в глаз: чем опасна народная медицина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отсутствие диагностики

Большинство рецептов народной медицины не содержат четких показаний к применению. Одна травка подойдет для болей в желудке, а другая — от боли в голове. Однако причина одной и той же боли могут сильно отличаться.
Желудок может болеть от отравления, боль может вызвать язва или стресс. Голова может болеть от мигрени и от простуды. В целом, организм устроен очень сложно и чтобы что-то лечить, необходимо поставить диагноз. Достоверно известно, что некорректное лечение может осложнить течение болезни.

Ядовитые компоненты

В природе много токсичных и вредных веществ. Некоторые могут вызывать мгновенное отравление. Другие постепенно накапливаются в организме и приводят к развитию тяжелых патологий.
Даже полезные травы могут становиться вредными при несоблюдении дозировок, неправильном приготовлении отваров и игнорировании правил приема.

Отказ от назначений врача

Опасно практиковать самолечение при тяжелых хронических болезнях и болезнях, с которыми вы еще не сталкивались. Подобные патологии нуждаются в своевременной диагностике и адекватной терапии. Если пациенты игнорируют визит к врачу, то чаще всего просто теряют время.
Например, многие люди, которые погибли из-за коронавирусной инфекции, слишком долго лечились на дому. Поэтому лучше перестраховаться и лишний раз обратиться к терапевту.
Народная медицина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители