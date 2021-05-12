Плюнуть в глаз: чем опасна народная медицина

Обычно люди прибегают к народной медицине, потому что не хотят пить таблетки и не доверяют врачам. Кажется, будто мудрость поколений должна помочь вылечить недуг и часто это помогает. Однако гораздо больше случаев, когда народная медицина приносит больше вреда. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Отсутствие диагностики

Большинство рецептов народной медицины не содержат четких показаний к применению. Одна травка подойдет для болей в желудке, а другая — от боли в голове. Однако причина одной и той же боли могут сильно отличаться.

Желудок может болеть от отравления, боль может вызвать язва или стресс. Голова может болеть от мигрени и от простуды. В целом, организм устроен очень сложно и чтобы что-то лечить, необходимо поставить диагноз. Достоверно известно, что некорректное лечение может осложнить течение болезни.

Ядовитые компоненты

В природе много токсичных и вредных веществ. Некоторые могут вызывать мгновенное отравление. Другие постепенно накапливаются в организме и приводят к развитию тяжелых патологий.

Даже полезные травы могут становиться вредными при несоблюдении дозировок, неправильном приготовлении отваров и игнорировании правил приема.

Отказ от назначений врача

Опасно практиковать самолечение при тяжелых хронических болезнях и болезнях, с которыми вы еще не сталкивались. Подобные патологии нуждаются в своевременной диагностике и адекватной терапии. Если пациенты игнорируют визит к врачу, то чаще всего просто теряют время.