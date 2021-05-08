Травяные чаи, которые лечат не хуже других лекарств

Если вы любите различные чаи, то, зная его состав, сможете подбирать напиток не только из вкусовых предпочтений, но и для здоровья. Потому что есть отвары трав и травяные чаи, которые могут восстановить здоровье не хуже аптечных лекарств. Подробнее в материале "Рамблера".

Ромашковый чай

Ромашковый чай - напиток, избалованный вниманием приверженцев народной медицины. Впрочем, не зря, ведь он помогает восстановить иммунитет и подлечить здоровье. Он отлично выручает при ЛОР-заболеваниях, а также обладает успокоительным эффектом.

Следует помнить, что ромашковый чай имеет свои противопоказания: высокое артериальное давление, склонность к диарее, обильные и болезненные менструации, внутренние кровотечения, а также его нельзя сочетать с гомеопатическими препаратами.

Чай с боярышником

Такой напиток поможет наладить работу пищеварительной системы, повысит качество сна, нормализует уровень холестерина, что предотвратит появление бляшек.

Боярышник нельзя пить людям, которым в данный момент необходима высокая концентрация внимания, нельзя его беременным и детям до 12 лет, а также аллергикам.

Липовый чай

Его пьют при первых признаках простуды, так как он обладает жаропонижающим эффектом и увеличивает потоотделение Кроме того, он снимает нервозное состояние и отечность.