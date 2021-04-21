Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Правда ли, что мятный спирт помогает от похмелья

Даня Виттиг
21 апреля 2021
Похмельный синдром влечет собой множество неприятных последствий в виде головной боли, слабости, тошноты, потливости и раздражительности. "Рамблер" нашел необычное средство от похмелья. Оказывается, помочь избавиться от похмелья может мятный спирт!
Правда ли, что мятный спирт помогает от похмелья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На просторах Интернета популярен рецепт "лечения" похмелья с помощью мятного спирта, простой и эффективный. Достаточно налить 20 капель мятного спирта в стакан с холодной водой и сразу выпить.
По словам пользователей Сети, через пару минут вас ожидает полное избавление от всех последствий вчерашнего. Также советчики предупреждают пить настойку вечером, чтобы к утру избавиться от ароматов вчерашней вечеринки.
Если спирта нет, избавиться от похмелья можно с помощью мятного настоя. Одну столовую ложку листьев мяты необходимо залить крутым кипятком. Через полчаса лекарство можно принимать от похмелья по половине стакана каждые 30 минут.
Оба варианта напитка дадут легкий седативный эффект, благодаря ему мяту используют в комплексной терапии при лечении нервных расстройств. Со стороны пищеварительной системы мятная настойка обладает желчегонным, антисептическим и спазмолитическим свойством. Помимо этого, средство обладает успокаивающим, спазмолитическим и расслабляющим действием.
Несмотря на все плюсы мятного напитка, употребление настойки доступно не всем. Среди противопоказаний значатся: спазмофилия, бронхиальная астма, болезни печени, язвенные поражения органов желудочно-кишечного тракта, гипотония, проблемы с потенцией, беременность.
Народная медицина,Головная боль,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители