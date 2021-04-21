«Химия давно победила цветочки и травки»: онколог о народной медицине

Рак — настоящий бич человечества. Ежегодно в мире от онкологических заболеваний умирает около десяти миллионов человек — цифры ужасающие. Пациенты, которым ставят этот диагноз, в надежде найти спасение от страшного заболевания прибегают к разным способам, начиная от глубокого погружения в религию, заканчиваю народной медициной. В беседе с корреспондентом «Рамблера» медицинский директор, заведующий отделением анестезиологии и реанимации федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Петькиев Иван Вячеславович рассказал, возможно ли вылечить рак народными средствами.

«Вера онкобольных, их родственников и тех, кто еще только проходит обследование, в народную медицину, какой бы дикой она ни казалась в XXI веке, вполне понятна. Когда человеку, находящемуся на краю гибели, становится по-настоящему плохо, он готов на что угодно, лишь бы излечиться и жить дальше. Он будет есть непонятные корешки, пить отвары и горстями жевать неработающие таблетки с тайной верой в чудо. И его нельзя за это упрекать»,

— отметил в беседе врач-онколог.

Тем не менее, по мнению врача, народная медицина — это, скорее, вопрос веры, а не науки. Как утверждает Петькиев, заранее предугадать, помогут народные средства в том или ином случае, невозможно.

«Это каждый раз игра в русскую рулетку и нельзя спрогнозировать, повезет лично вам или нет. В глазах некоторых людей чудеса все же случаются, хотя в большинстве случаев в них нет ничего волшебного»,

— утверждает Иван Вячеславович.

Специалист все же объяснил, как на самом деле работает то самое «чудо». По словам доктора, существуют такие формы новообразований, которые живут в теле годами и никак себя не показывают. От них не умирают и само их присутствие в организме вообще сводятся к тому, что опухоль растет крайне медленно и даже не обнаруживается до самой кончины человека в уже почтенном возрасте.

«И вот из-за таких вот "латентных" вялотекущих форм болезни и кажется, что разные травки и корешки лечат»,

— объяснил врач-онколог.

Эксперт признался, что на сегодняшний день стопроцентного излечения не могут гарантировать даже продвинутые технологии, что уж говорить о народных средствах. Особенно, если речь идет о пациентах, у которых диагностировали рак на третьей или четвертой стадии. Шанс выздоровления, по словам Ивана Вячеславовича, резко падает, когда в теле появляются метастазы. Поэтому самое важное в отношении онкологии - вовремя ее обнаружить. В качестве профилактики доктор советует делать ежегодные профилактические скрининги.

«Как бы грустно это ни звучало, но лучше всего при заболевании раком поможет его раннее обнаружение и консультация у хорошего онколога. По статистике, пациенты, обнаружившие болезнь и начавшие лечение на первой стадии, выздоравливают в 90-95 процентах случае. Это очень много! Дальше шансы падают, и чем больше уходит времени на диагностику, тем ниже процент. Если болезнь "поймали" на второй стадии, шансы выздороветь около 70 процентов, на третьей —уже меньше 50, а на четвертой — меньше 15»,

— рассказал онколог.

Иван Вячеславович призывает отказаться от идеи доверить свое здоровье гадалкам и не отдавать деньги шарлатанам. Ведь это, по мнению доктора, не даст ничего, кроме потери времени, которое так ценно в данном вопросе.

«Народная медицина не сравнится с традиционной, даже при всей своей пользе. Химия давно победила цветочки и травки. Возможно, в будущем природа возьмет свое за счет генной модификации, клонирования или нанотехнологий в биоинженерии, но пока больным раком надо верить четырем врачам: онкологу, хирургу, радиотерапевту и химиотерапевту»,