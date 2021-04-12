Как повлиять на гормоны с помощью моркови

Если вы периодически страдаете от перепадов настроения, головных болей и мигреней, беспричинного чувства тревоги, лишнего веса или проблем с ЖКТ, возможно, виной тому доминантность эстрогена. О том, что это за синдром и как помочь избавиться от него с помощью простой моркови, читайте в материале “Рамблера”.
Некоторые продукты обладают способностью приводить в порядок гормоны в организме человека. В частности, морковь может помочь при доминантности эстрогена.
Для начала стоит разобраться, по какой причине организм начинает синтезировать и удерживать в себе большее количество эстрогена, нежели ему необходимо для нормальной работы. Факторов несколько:
- стресс;
- токсины (в косметике, дезодорантах и т.п.);
- употребление растительных масел, провоцирующих хроническое воспаление.
Привести в норму гормональный фон бывает очень непросто, но справиться с ненужным эстрогеном может помочь простая морковь. Согласно исследованиям, овощ содержит уникальную клетчатку, которая сорбирует лишний эстроген на себе и выводит его из организма.
Кроме того, морковь уменьшает уровень серотонина, который отвечает за реакцию на стресс и гистамина, ответственного за иммунную реакцию, а также увеличивает способность нашего тела более эффективно использовать тестостерон и прогестерон.
Употреблять морковь в целях нормализации гормонального фона организма следует правильно. Овощ необходимо есть свежим, отдельным приемом пищи. Если просто грызть морковку скучно, можно сделать из нее салат, натерев на терке и заправив оливковым маслом, солью и перцем.