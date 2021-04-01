Зачем люди пьют бобровую струю

Бобровая струя, называемая также кастореумом, — это жидкость, которая вырабатывается в прианальных препуциальных железах бобров. Она обладает ярко выраженным мускусным запахом, и с ее помощью животные метят территорию. Кастореум используют в качестве ароматизатора в продуктах питания и напитках и как отдушку или фиксатор в косметике. Сторонники народной медицины убеждены, что это целебное вещество, помогающее от многих болезней, поэтому многие употребляют бобровую струю как биоактивную добавку. Подробнее — в материале "Рамблера".

Как говорят, бобровую струю использовали еще древние врачеватели и знахари. Раньше для ее добычи люди истребляли бобров. Сейчас бобровую струю продают в виде настоек, сухого порошка или в капсулах. Считается, что кастореум полезен для женского здоровья. Якобы вещество снимает боль во время менструального цикла, нормализует работу гормонального фона и подавляет симптомы менопаузы и климакса.

Кроме того, представители народной медицины заявляют, что бобровая струя повышает потенцию и либидо, укрепляет иммунитет и борется с вирусными и бактериальными инфекциями, успокаивает при частом стрессе и неврозах, нормализует сон и улучшает кровообращение.