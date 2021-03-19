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Как прочистить артерии естественным путем 

Диана Товсепова 19 марта 2021
Как прочистить артерии естественным путем
Фото: depositphotos.com
Многим известно, что засорение артерий способно привести к инфаркту или инсульту. В частности, само засорение происходит из-за того, что избыток холестерина накапливается на внутренних стенках кровеносных сосудов и снижает их емкость. Чтобы избежать этого, ваши кровеносные сосуды должны быть очищены.
Как выяснил "Рамблер", специалисты рекомендуют несколько безопасных средств для очистки артерий.
Одно из таких средств легко приготовить из тех продуктов, которые всегда можно найти на кухне или в ближайшем магазине. Для этого понадобится: 2 столовые ложки тертого имбиря, 100 г изюма, 4 столовые ложки зеленого чая, 1 литр воды и 2 столовые ложки меда.
Первым делом стоит вскипятить воду и добавить в нее изюм, оставив его на огне еще 10 минут. Затем снять кастрюлю с огня, добавить зеленый чай и тертый имбирь. Далее нужно накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться в течение ночи.
Уже утром смесь нужно процедить, а затем добавить мед. Рекомендуется принимать по 150-200 миллилитров смеси за полчаса до еды.
При этом специалисты рекомендуют избегать жирной и жареной пищи, есть больше фруктов и овощей, содержащих клетчатку и антиоксиданты.
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Народная медицина , Инсульт
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