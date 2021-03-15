Для похудения и против холестерина: как одна специя решает сразу несколько проблем

О свойствах кардамона наука знает уже давно, однако мало кто пользуется всеми полезными качествами этой специи. Как выяснил «Рамблер», кардамон называют «королевской специей» не просто так.

Так, одно из самых популярных направлений использования кардамона – очищение от токсинов. Таким действием кардамон обладает из-за его мочегонных свойств.

При этом кардамон снижает содержание в крови плохого холестерина и триглицеридов, а также улучшает толерантность к глюкозе у больных сахарным диабетом.

Против жира

Интересно, что кардамон помогает избавиться от брюшного жира, что благотворно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

Исследования доказали, что порошок кардамона, принимаемый в виде пищевой добавки, препятствует накоплению жира в области живота.

Против холестерина

Жиросжигающие свойства кардамона способствуют уменьшению холестерина в крови. Это особенно важно для тех, у кого высокие показатели холестерина и, как следствие, лишний вес.

Исследование, в котором участвовали женщины с преддиабетом и ожирением, установило, что порошок зеленого кардамона уменьшает уровень липопротеидов низкой плотности и триглицеридов.