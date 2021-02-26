Народные средства против храпа 

Проблема храпа, как правило, беспокоит не самого человека, а его окружающих. Очень часто люди, которые сталкиваются с этой проблемой, отрицают ее. Существует масса современных средств лечения храпа — начиная от повязок, сосок и заканчивая клипсами для носа. Однако эти аксессуары не всегда подходят человеку, так как часто он не знает настоящую причину своего храпа. "Рамблер" рассказывает о действенных народных средствах, которые помогают справиться с храпом.

Облепиховое масло

Для избавления от храпа рекомендуется капать в каждую ноздрю по капле облепихового масла. Оно имеет приятный аромат и может помочь с храпом, если он возникает из-за сухого воздуха. Такое иногда случается, что ноздри закладывает не из-за соплей, а из-за сухого воздуха. Особенно часто это случается зимой в сезон отопления. На протяжении 20 дней капайте масло в обе ноздри и сможете избавиться от храпа.

Капуста и мед

Для приготовления смеси вам понадобится белокочанная капуста или ее сок и мед. Смешайте сок с медом или измельчите листья и тоже перемешайте. У вас получится однородная масса, которую нужно принимать каждый день по ложке перед сонм. В белокочанной капусте содержится почти весь набор витаминов, которые нужно ежедневно употреблять человеку. Мед добавляет в смесь сладкого вкуса, а также содержит в себе необходимые кислоты для нормальной работы организма.

Полоскания

Существует еще один народный способ избавления от храпа, который заключается в полоскании рта специальным отваром из коры дуба и календулы. Заварите по ложке календулы и коры дуба в 0,5 кипятка и дайте настояться. Потом отвар нужно процедить, охладить и можно полоскать им рот. Смесь трав помогает бороться с проблемами полости рта, которые также часто бывают причиной храпа.