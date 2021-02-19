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Что на самом деле лечит подорожник 

Елизавета Назарова 19 февраля 2021
Что на самом деле лечит подорожник
Фото: depositphotos.com
Листья подорожника, согласно народной медицине, имеют лечебные свойства. Большинство детей узнают об этом в детстве, когда играют во дворе и получают ссадины. Со временем растение даже превратилось в мем и его "прикладывали" на картинках ко всем проблемам.
Однако в современном мире подорожник превратился в растение, которое лечит все. На самом деле это не так. Подорожник действительно используют в народной медицине, и у него широкий спектр полезных свойств, но он действительно ограничен.

Болезни органов живота

Язвенная болезнь желудка, гастрит и панкреатит — эти болезни можно вылечить с помощью листьев подорожника. Из них делают отвары и настойки, так как в них содержится пектиновые вещества. Пектин помогает улучшить обмен веществ и помогает вывести из организма токсичные вещества. Кроме того, он помогает уменьшить кислотность желудка, которая появляется при гастрите и язве.

Простуда и осложнения

Отвар из листьев подорожника применяют при лечении ОРВИ, бронхита и ларингита. Он помогает увеличить отхаркивающий эффект, выводит мокроту и оказывает антисептическое и противовоспалительное свойство. Все это происходит из-за того, что в листьях подорожника содержится много витамина С, флавонидов, а также масел. Экстракт подорожника содержится во многих сиропах от кашля.

Травмы и ссадины

У подорожника действительно есть антисептические свойства, которые работают при наружном применении. Однако так, как многие это делали в детстве, делать не надо. Ссадину и лист подорожника нужно сначала промыть. После этого лист нужно потереть в руках до тех пор, пока там не появится сок. Подорожник не вылечит ссадину, но поможет снять воспаление и боль, а также продезинфицирует рану.
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