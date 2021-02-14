Обычно люди не придают большого значения замерзшим ногам. Однако невнимательность может привести к развитию серьезных заболеваний. "Рамблер" выяснил, что делать, если постоянно мерзнут ноги.

Ноги являются регулятором температуры всего тела. Чаще всего они замерзают зимой и осенью под влиянием внешних температур. Если человек постоянно кутает ноги, они замерзают быстрее. Проблемы вегетативной нервной системы, сидение в неудобной позе и перенесенное обморожение в прошлом могут влиять на ощущение зябкости.

Помимо этого, существует множество болезней, о которых могут сигнализировать холодные ноги. Сахарный диабет, анемия, венозный застой, дерматит и другие заболевания могут стать причиной холодных конечностей. Поэтому чтобы ликвидировать неприятный симптом, необходимо проконсультироваться с врачом.

При этом существуют некоторые правила, которые помогут поддержать организм. Для начала — банальная закалка. Если вы понимаете, что мерзнете чрезмерно, начните закалять организм. Одевайтесь строго по погоде и избегайте тугой одежды и обуви, которая замедляет кровоток.

Откажитесь от курения и выполняйте физические упражнения с упором на низ туловища, чтобы разогнать кровь. Введите в рацион больше белка, а также острые специи и приправы.

А вот кофе и крепкий чай лучше заменить травяным. Делайте ванночки с хвойным маслом и массируйте ступни. Эти нехитрые способы помогут согреть конечности.