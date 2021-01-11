Химики нашли в бергамоте вещества, убивающие раковые клетки 

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Экстракт бергамота способен снизить уровень холестерина в крови, а также убивать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток.

К такому выводу пришли ученые-химики из Университета Калабрии и биологов из Университета Солфорда, опубликовавшие результаты исследования в издании Bioenergetics . Они занимались исследованием свойств цитрусовых, и ранее сумели доказать, что экстракты цитрусовых обладают статиноподобными свойствами, то есть помогают снизить уровень холестерина в крови и тем самым предупредить сердечные приступы и ли инсульты, связанные с непроходимостью сосудов. Имеющиеся в арсенале медицины статины снижают холестерин, но имеют достаточно серьезный побочный эффект. В отличие от них, экстракт бергамота вредного воздействия не имеет, и поэтому ученые предлагают использовать его как основу для новых нетоксичных лекарств.

В бергамоте, как выяснили исследователи, есть такие вещества как брутьеридин и мелитидин, которые эффективно ингибируют ферменты холестерина.

Помимо этого, ученые обнаружили, что эти соединения способствуют прекращению деления и гибели раковых стволовых клеток. Это еще более повышает ценность открытия.