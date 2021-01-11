Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Стопкоронавирус.рф

Химики нашли в бергамоте вещества, убивающие раковые клетки 

Российская Газета и ещё 10 2 часа назад
Химики нашли в бергамоте вещества, убивающие раковые клетки
Фото: Российская Газета
Экстракт бергамота способен снизить уровень холестерина в крови, а также убивать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток.
К такому выводу пришли ученые-химики из Университета Калабрии и биологов из Университета Солфорда, опубликовавшие результаты исследования в издании Bioenergetics. Они занимались исследованием свойств цитрусовых, и ранее сумели доказать, что экстракты цитрусовых обладают статиноподобными свойствами, то есть помогают снизить уровень холестерина в крови и тем самым предупредить сердечные приступы и ли инсульты, связанные с непроходимостью сосудов. Имеющиеся в арсенале медицины статины снижают холестерин, но имеют достаточно серьезный побочный эффект. В отличие от них, экстракт бергамота вредного воздействия не имеет, и поэтому ученые предлагают использовать его как основу для новых нетоксичных лекарств.
В бергамоте, как выяснили исследователи, есть такие вещества как брутьеридин и мелитидин, которые эффективно ингибируют ферменты холестерина.
Помимо этого, ученые обнаружили, что эти соединения способствуют прекращению деления и гибели раковых стволовых клеток. Это еще более повышает ценность открытия.
Видео дня. Почему немеют руки и ноги
Российская Газета: последние новости
Названо тяжелое заболевание, на которое указывает покрасневший язык Названо тяжелое заболевание, на которое указывает покрасневший язык Врач рассказала о правильном и безопасном приеме витаминов Врач рассказала о правильном и безопасном приеме витаминов В России сообщили об отсутствии дефицита тестов на коронавирус В России сообщили об отсутствии дефицита тестов на коронавирус
Комментарии 15
Народная медицина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение