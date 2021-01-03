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В Китае восхитились «сибирским грибом бессмертия» 

РИА Новости 3 часа назад
В Китае восхитились «сибирским грибом бессмертия»
Фото: depositphotos.com
Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия".
Автор статьи отмечает, что чага — универсальное средство, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.

"Чагой даже можно подкрепиться — она отлично утляет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу", — говорится в публикации.

Пользователь напомнил, в Китае есть похожий на чагу гриб — ганодерма, однако потребители отдают предпочтению российскому продукту, а товарооборот между двумя странами за последние годы составил более миллиарда рублей.
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