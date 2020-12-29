Самые опасные методы народной медицины 

Прогресс идет вперед семимильными шагами, но миллионы людей до сих пор предпочитают лечиться народными средствами. Наверное, некоторые проверенные веками рецепты действительно помогают вылечить простуду или избавиться от кашля, но ведь всегда можно подобрать соответствующие лекарства. И они точно будут безопаснее. А бабушкиными средствами можно и до летального исхода доиграться.

Уринотерапия

Самое ужасное в самолечении с помощью мочи — это даже не сама уринотерапия, а то, что ее пиарят на телевидении. Этим и псевдодоктор Малахов занимался, и неповторимая Елена Малышева . Зачем?! Азотистые вещества и мочевая кислота ведь разрушают печень и почки.

Керосиновое полоскание

Да, вы прочитали правильно: полоскание полости рта керосином. В средней полосе России это весьма распространенный способ борьбы с ангиной. Проблема в том, что стоит глотнуть чуть-чуть, и сильнейшие ожоги гортани и пищевода обеспечены. Глотнешь побольше, и врачи будут крутить пальцем у виска над хладным трупом.

Купание в проруби

Почему-то считается, что для оздоровления и омоложения тела нет ничего лучше, чем купание в ледяной воде. На самом деле такое развлечение подходит далеко не всем. Неподготовленный человек рискует так навсегда в проруби и остаться. Резкое переохлаждение может вызвать температурный шок, который ведет к удушью. Не говоря уже об обморожении и воспалении внутренних органов.

Чистотел

Настойка чистотела обрела популярность за много веков до того, как врачи стали пользоваться перчатками. Этот, с позволения сказать, препарат и правда весьма эффективно борется, например, с папилломами, но надо быть очень осторожным. Сок чистотела — яд. Передозировка может вызвать целый букет неприятных последствий. Зафиксированы даже несколько смертельных случаев.

Рельсотрон

Любому человеку, у которого есть мозги, этот способ покажется полнейшим бредом. Однако в России у него сотни поклонников, не говоря уже об Индии, где и придумали эту чудную терапию. Суть такова: люди ложатся на рельсы и ждут, пока по соседним путям проедет поезд. Якобы рельсы наполняются слабым электрическим зарядом и, соответственно, лечебной силой. Как вы понимаете, несчастные случаи происходят регулярно.