Существует ли хоть какая-то польза от слез 

Все мы плачем, правда, с возрастом начинаем стесняться этого. Многие придерживаются мнения, что взрослый человек должен сдерживать себя, так как эмоции — это признак слабости. "Рамблер" выяснил, существует ли хоть какая-то польза в слезах.

Нужно отметить, что слезы бывают разными. Например, базальные или невидимые слезы помогают глазу оставаться увлажненным. Рефлекторные слезы появляются, когда мы режем лук или идем навстречу ветру. Они препятствуют попаданию бактерий в организм и предупреждают о возможном нарушении поверхности глаза.

Последний тип слез вызывают эмоции. В таких слезах содержится много пептидов, которые влияют на организм как успокоительное и обезболивающее. Доказано, что плач активизирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление.

Также во время продолжительного плача выделяются окситоцин и эндорфины, которые способствуют приподнятому настроению после. Возможно, вы замечали, как часто люди смеются после слез.

Младенцы плачут, чтобы удовлетворить физиологические потребности, сообщают о болезнях. Этот механизм увеличивает выживаемость детей. Взрослый человек плачет, чтобы сообщить близким о своих чувствах без слов.

Во время ссоры слезы могут вызвать сострадание, так как воспринимать в качестве врага плачущего человека, достаточно трудно. Поэтому слезы могут помочь начать диалог.

Также слезы помогают справиться с утратой, поэтому их не стоит сдерживать. Но если желание плакать без причины вкупе с апатией преследуют вас постоянно, это может стать сигналом начинающейся депрессии. В таком случае необходимо обратиться к психотерапевту.