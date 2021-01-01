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Существует ли хоть какая-то польза от слез 

Даня Виттиг 1 января 2021
Существует ли хоть какая-то польза от слез
Фото: depositphotos.com
Все мы плачем, правда, с возрастом начинаем стесняться этого. Многие придерживаются мнения, что взрослый человек должен сдерживать себя, так как эмоции — это признак слабости. "Рамблер" выяснил, существует ли хоть какая-то польза в слезах.
Нужно отметить, что слезы бывают разными. Например, базальные или невидимые слезы помогают глазу оставаться увлажненным. Рефлекторные слезы появляются, когда мы режем лук или идем навстречу ветру. Они препятствуют попаданию бактерий в организм и предупреждают о возможном нарушении поверхности глаза.
Последний тип слез вызывают эмоции. В таких слезах содержится много пептидов, которые влияют на организм как успокоительное и обезболивающее. Доказано, что плач активизирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление.
Также во время продолжительного плача выделяются окситоцин и эндорфины, которые способствуют приподнятому настроению после. Возможно, вы замечали, как часто люди смеются после слез.
Младенцы плачут, чтобы удовлетворить физиологические потребности, сообщают о болезнях. Этот механизм увеличивает выживаемость детей. Взрослый человек плачет, чтобы сообщить близким о своих чувствах без слов.
Во время ссоры слезы могут вызвать сострадание, так как воспринимать в качестве врага плачущего человека, достаточно трудно. Поэтому слезы могут помочь начать диалог.
Также слезы помогают справиться с утратой, поэтому их не стоит сдерживать. Но если желание плакать без причины вкупе с апатией преследуют вас постоянно, это может стать сигналом начинающейся депрессии. В таком случае необходимо обратиться к психотерапевту.
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