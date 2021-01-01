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Народные средства от похмелья, которые работают 

Елизавета Назарова 23 часа назад
Народные средства от похмелья, которые работают
Фото: depositphotos.com
Многие люди страдают от похмелья из-за разных процессов, которые происходят в организме. Алкоголь сильно влияет на все органы и общее состояние человека. Кто-то страдает от головной боли, кто-то от головокружения и тошноты. Существует масса средств от похмелья, в том числе и медикаментозных, но есть и народные методы, проверенные временем.

Рассол

Не обязательно выпивать наутро огуречный рассол. Подойдет любой. Дело в том, что алкоголь вымывает соль из организма, а также обезвоживает его. Если выпить воды и не восстановить баланс, то человеку может стать только хуже. Рассол содержит минералы, которые помогают восстановить организм после бурной ночи с алкоголем.

Айран и тан

Кисломолочные продукты с солью помогут не только восстановить уровень полезных веществ, как и рассол, но и подойдут тем, у кого есть проблемы с желудком и поджелудочной. Дело в том, что огуречный рассол после пробуждения может навредить из-за повышенной кислотности, а кисломолочные продукты помогут восстановить кислотно-щелочной баланс в органе.

Наваристый бульон

Сам бульон поможет восстановить водный баланс в организме, а жиры нейтрализуют действие токсинов от алкоголя. Бульоны считаются хорошим средством от тошноты в похмелье. Они утоляют голод, наполняют желудок и делают это без последствий.

Активированный уголь

Лучше всего это лекарство принимать сразу после того, как вы вернулись домой после вечеринки, то есть перед сном. Так оно будет лучше действовать и абсорбировать токсины в организме. Наутро его тоже можно принимать, но ждать эффекта надо будет дольше.

Баня

Еще со времен древней Руси баня считалась одним из главных средств от похмелья. В парилке у человека ускоряется кровообращение и переработка токсинов от алкоголя. Кроме того, через пот выходят все вещества, которые влияют на похмелье. После бани не рекомендуется нырять в холодную воду, так как перепады давления могут быть опасны. Лучше завернуться в полотенце и дать телу отдохнуть.
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